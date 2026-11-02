La spiritualità dell'Umbria negli scatti di McCurry

Chi ha avuto modo di seguire il maestro Steve McCurry nelle sue giornate di lavoro lo racconta come una persona spesso burbera, anche se appassionata e generosa. Ma quando parla dell’Umbria, l’acclamato fotoreporter che ha raccontato il mondo visto dal suo obiettivo, anche rischiando la propria vita, ritrova quella serenità che ha saputo cogliere e rappresentare, nei suoi scatti, in tanti luoghi e tra popoli dell’oriente.

Effetto di una spiritualità che non è solo espressione religiosa, ma che può essere colta anche in uno sguardo, in abito, in un gesto, in una pietra.

“Spirituality Workshops” è il nome del progetto ideato dalla Regione Umbria insieme all’Accademia di Belle Arti “Vannucci”, a cura di Paul Henry Robb. Un nuovo lavoro che ha portato ancora Steve McCurry in Umbria, per raccontarla attraverso la sua sapiente arte fotografica. Insegnandone i segreti anche ad alcuni giovani promettenti studenti che hanno partecipato al workshop.

“L’Umbria è una regione che può essere scoperta ed esplorata senza tuttavia mai riuscire a conoscerla fino in fondo” ha detto il maestro in occasione della presentazione della mostra che raccoglie suoi 30 scatti inediti, che resterà allestita all’Accademia “Vannucci” fino al 10 gennaio.

I 30 scatti dell’Umbria autentica

Dal convento francescano di Monteluco di Spoleto all’abbazia di Sassovivo a Foligno; dal Sacro Speco di Narni alla Basilica di San Francesco ad Assisi; dall’eremo di Santa Illuminata a Guardea al santuario di Mongiovino a Tavernelle.

Ma la macchina fotografica di McCurry e dei suoi allievi non è andata soltanto all'interno di luoghi religiosi in cerca della spiritualità umbra e francescana, sulle tracce “di un uomo meraviglioso, San Francesco, da cui siamo ancora ispirati dopo 800 anni”. La spiritualità dell’Umbria è nei volti di Pietro l’eremita, la cui foto campeggia sulla copertina del catalogo della mostra. Di Paolo, che ha scelto di vivere sul Monte Tazio. Dei figuranti della rappresentazione della Donazione della Santa Spina. E nei gesti quotidiani che raccontano l’Umbria autentica, come una bambina che corre in via Dell’Acquedotto a Perugia, una coppia che si rinfresca sulle acque del Nera, dei pescatori che preparano le nasse sulle acque del Trasimeno o dei bambini che giocano a pallone tra gli ulivi fuori dall’abitato di Città della Pieve.

Il workshop

“Ho avuto la grande opportunità di fare questo workshop con studenti meravigliosi – ha detto il maestro a proposito del lavoro fatto con i suoi allievi in queste giornate umbre - visitando luoghi nascosti e incontrando persone straordinarie che conducono vite quiete e solitarie, ma che offrono tantissimo alla comunità. Spero davvero che potremo trovare un’altra e diversa occasione per celebrare questa terra e le persone che la rendono così vibrante, vitale e speciale”.

E occasioni per avere ancora Steve McCurry nella “sua” Umbria, come annunciato dall’assessore regionale Simona Meloni, ce ne saranno ancora.

Questa volta, ha ricordato Meloni, McCurry ha raccontato l’Umbria esplorando il legame con le aree interne e i borghi della regione. “È un percorso che valorizza il passo lento - ha evidenziato Meloni - i luoghi del silenzio, della spiritualità e del misticismo, raccontando un’Umbria in cui la dimensione spirituale vive non soltanto all’interno di abbazie, monasteri e chiese, ma traspare anche dai nostri paesaggi, dai borghi e da quegli scrigni magici che sono ancora tutti da scoprire”.

La mostra

L’allestimento si articola su due livelli dell’Accademia. La pinacoteca accoglie le trenta nuove fotografie firmate da McCurry, affiancate da una selezione di immagini tratte dai suoi precedenti soggiorni umbri, scelte personalmente dall’autore. Al piano terra trovano invece spazio le nove ricerche autonome sviluppate dai partecipanti al workshop, ciascuna caratterizzata da un proprio e peculiare linguaggio visivo.

La mostra Steve McCurry Workshop Spirituality è aperta al pubblico dal 30 ottobre 2026 al 10 gennaio 2027 presso l’Accademia di Belle Arti di Perugia. L’ingresso è gratuito. Giorni e orari di visita: dal giovedì alla domenica, dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Sono previste aperture straordinarie durante le festività natalizie.