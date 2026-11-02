Trent'anni di salute e passione, premiati i coniugi Perioli-Borghini

Un riconoscimento alla passione, alla competenza e ad una storia d'impresa che per oltre trent'anni ha rappresentato un punto di riferimento per il benessere di un'intera comunità. Nella sala consiliare del Municipio di Città di Castello, il sindaco Luca Secondi ha consegnato una targa ufficiale a Marcello Perioli e alla moglie Patrizia Borghini, autentici pionieri del settore erboristico tifernate.

La motivazione del riconoscimento

La targa consegnata dal primo cittadino racchiude l'omaggio dell'amministrazione comunale ad una coppia che ha saputo coniugare la dimensione familiare del lavoro con un'elevata qualità professionale:

“L'Amministrazione Comunale a Patrizia Borghini e Marcello Perioli, per la storia esemplare che hanno rappresentato nella conduzione della loro attività nel settore dell'erboristeria, con dedizione e professionalità, diventando punto di riferimento per la comunità e per le nuove generazioni”.

Un presidio di salute dal 1990 ad oggi

Attivi sul territorio dal 1990, Perioli e Borghini hanno contribuito a mantenere vivo il tessuto commerciale del centro storico. Il dottor Perioli, in qualità di biologo ed esperto di riflessologia e alimentazione naturale, ha elevato il concetto di erboristeria a vero e proprio presidio di salute consapevole. Un'attività resa ancora più solida e accogliente dalla costante presenza della moglie Patrizia, con cui ha creato un modello virtuoso dove il rigore scientifico si è sempre unito all'ascolto e alla sensibilità umana.

Nel corso della sua carriera, Perioli ha affidato la sua esperienza anche alle pagine di due pubblicazioni: “Le ricchezze della tavola povera” (2008) e “I segreti di 25 anni di successi con le medicine non convenzionali” (2015), volumi ricchi di consigli pratici e testimonianze.

Al termine della cerimonia, i due storici esercenti hanno espresso profonda gratitudine verso il sindaco e l'amministrazione per un tributo che incorona oltre tre decenni di attività al servizio dei cittadini.