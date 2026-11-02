Sono arrivati a Ciampino con un volo militare i feretri del sergente Simone Ruggia, del sergente orvietano Claudio Marchesi, il tenente del Corpo militare volontario della Croce rossa italiana Franco Adriano Zecchillo e la sergente del Corpo militare volontario della Croce rossa italiana Laura Procacci, i quattro italiani morti giovedì nel tragico schianto di un elicottero militare in Bosnia.

Presenti oltre ai familiari delle vittime, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, il ministro della difesa Guido Crosetto, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

Come hanno riportato le diverse dirette tv, come quella del Corriere della Sera, è stato reso omaggio alle vittime con il picchetto d’onore, sui feretri i cuscini con i cappelli simbolo delle varie uniformi delle vittime.

I corpi saranno trasferiti all'ospedale militare del Celio dove verrà allestita la camera ardente. I funerali non hanno ancora una data decisa perchè si dovrà attendere l’autopsia su una delle vittime, il sergente Laura Procacci che si svolgerà oggi al Policlinico Tor Vergata. Si terranno come da prassi in piazza della Repubblica nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli a Roma. Per gli altri tre militari deceduti è già stato effettuato un esame esterno in Bosnia da cui è emerso che la morte è legata a un violento schiacciamento.

Eufor ha annunciato l'apertura di un'indagine approfondita per chiarire le cause dell'incidente e ha fatto sapere che fornirà ulteriori informazioni una volta verificate. La missione Eufor è presente in Bosnia-Erzegovina dal 2004, quando subentrò alla forza di peacekeeping della Nato dispiegata dopo la guerra del 1992-1995. Anche la procura militare di Roma ha aperto un’inchiesta. Al momento la pista più accreditata è quella dell’avaria del mezzo, ma le risposte arriveranno da una consulenza tecnica che verrà disposta. Verrà osservata la scatola nera messa a disposizione di chi indaga.

E’ possibile, a discrezione dei familiari che si possa ripetere una cerimonia nelle rispettive città. Il Comune di Orvieto decreterà il lutto cittadino per il giorno delle esequie. Nei giorni scorsi anche il sindaco di Gualdo Cattaneo Enrico Valentini, anche sottoufficiale dell’Aeronautica Militare ha ricordato l'amico sergente caduto in Bosnia:“Esistono persone con le quali condividi pochi momenti di vita ma quei pochi istanti sono a volte più sinceri di tanti momenti con tante persone che conosci da una vita. Mancheranno quei momenti in cui ci si prendeva in giro perché l’Esercito non sa volare e l’Aeronautica non sa camminare”.

Foto credit: screenshot diretta video Agtw Corriere della Sera