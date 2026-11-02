Era già sottoposto agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, ma durante un controllo dei Carabinieri è stato trovato in possesso di circa 9 grammi di hashish, suddivisi in quattro involucri. Protagonista della vicenda un 23enne di Trevi, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Spoleto con l’ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'episodio è emerso nel corso di un controllo effettuato dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Foligno nell'abitazione del giovane, nell'ambito delle verifiche periodiche sulle persone sottoposte a misure cautelari. Una volta entrati nell'appartamento, i Carabinieri avrebbero sentito il caratteristico odore di hashish. A insospettire ulteriormente i militari sarebbe stato il comportamento agitato del 23enne, che avrebbe cercato di nascondere qualcosa dietro la schiena.

La successiva perquisizione personale ha permesso di recuperare quattro involucri contenenti complessivamente circa 9 grammi di hashish, nascosto negli indumenti intimi. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, la sostanza sarebbe stata già suddivisa in dosi e verosimilmente destinata alla vendita.

La droga è stata sequestrata e il giovane, già gravato da precedenti specifici, è stato deferito all'Autorità giudiziaria. La sua posizione sarà ora valutata anche ai fini di un eventuale aggravamento della misura cautelare già in atto.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, la responsabilità dell'indagato potrà essere accertata soltanto con una sentenza definitiva di condanna.