La formula diffusa di "Dolci d'Italia" si dimostra vincente: la settima edizione dell'evento targato Epta e andato in scena nel fine settimana a Spoleto è stata un trionfo di presenze e di gradimento. Ciliegina sulla torta il premio a Brunelli Cucinelli ed Ernst Knam, con il noto cioccolatiere protagonista di uno show cooking da tutto esaurito. Da piazza Garibaldi a via Saffi, passando per corso Mazzini e via Brignone, per tre giorni la città si è riempita di iniziative e presenze. Coinvolgendo varie realtà cittadine in modo più forte rispetto agli anni passati. Con la musica itinerante della Spoleto Young Band a rallegrare vie e piazze, le Pro loco di Bazzano Inferiore, San Giacomo e San Brizio a far conoscere i dolci tipici della tradizione spoletina, oltre che a realizzare la "bignolata" da record (qui il video), e l'Istituto Alberghiero sempre più protagonista fino alla realizzazione della lunghissima millefoglie che ha chiuso l'evento domenica pomeriggio.

Il tutto accanto alle iniziative che già erano parte integrante delle passate edizioni (come gli show cooking con vari chef e i laboratori per i più piccoli dell'associazione Il Filo Rosso) e agli stand che - spostati per cause di forza maggiore dal chiostro di San Nicolò - hanno riempito varie vie e piazze del centro.

A tracciare il bilancio è Aldo Amoni, presidente di Epta Confcommercio Umbria, che individua proprio nella nuova formula diffusa il risultato più importante dell’edizione 2026: "Siamo molto soddisfatti della riuscita di questa settima edizione. La scelta di portare Dolci d’Italia nelle vie, nelle piazze e nei palazzi del centro storico si è dimostrata vincente, perché ha dato ai visitatori la possibilità di vivere pienamente non soltanto il festival, ma anche la città di Spoleto. Era questo il nostro obiettivo: costruire una manifestazione che dialogasse maggiormente con il tessuto urbano e commerciale, valorizzando il patrimonio della città e offrendo al pubblico un’esperienza più ricca e articolata. La risposta che abbiamo ricevuto ci incoraggia a proseguire su questa strada".

Lo sguardo del presidente è già rivolto alla prossima edizione, con un obiettivo preciso: rafforzare la presenza degli espositori lungo il percorso cittadino. "Naturalmente questa nuova formula ha anche margini di crescita. Per il 2027 vogliamo lavorare sull’ampliamento dell’area espositiva, portando un numero maggiore di operatori nelle vie del centro, a cominciare da Corso Garibaldi. L’obiettivo è rendere ancora più continuo e attrattivo il percorso del festival, coinvolgendo sempre di più le attività commerciali e valorizzando tutte le aree interessate dalla manifestazione. Abbiamo intrapreso una direzione che riteniamo giusta e sulla quale intendiamo continuare a investire".

A dare sostanza alla soddisfazione degli organizzatori sono soprattutto i risultati dei singoli appuntamenti. Il momento di maggiore richiamo è arrivato dal Teatro Caio Melisso, tutto esaurito per il grande appuntamento di sabato 31 ottobre, che ha visto protagonista Ernst Knam, il celebre Re del Cioccolato, seguito dalla cerimonia di consegna del Premio Dolce Spoleto a Brunello Cucinelli. Due personalità di primo piano, accolte da un pubblico che ha riempito il teatro, dando vita a uno dei momenti più rappresentativi dell’intera edizione.

Boom di presenze per i Dolci da Record, tra gli appuntamenti più popolari della manifestazione. Quest’anno, per la prima volta, il festival ne ha proposti due: i 30 metri di bignè realizzati venerdì dalle Pro Loco del territorio e i 60 metri di Mille S-Foglie d’Autunno preparati domenica dagli studenti dell’Istituto Alberghiero “Giancarlo De Carolis” di Spoleto. Due grandi preparazioni collettive che hanno richiamato un pubblico numeroso in Corso Garibaldi, confermando la capacità di queste iniziative di unire tradizione gastronomica e partecipazione.

Tutto esaurito anche per i laboratori di Piccoli Pasticceri Crescono, curati dall’Associazione Il Filo Rosso a Palazzo Leti Sansi. Le attività dedicate ai bambini hanno registrato il pieno delle prenotazioni, confermandosi una delle proposte più apprezzate dalle famiglie. Un risultato che testimonia l’importanza di affiancare agli appuntamenti per gli appassionati di pasticceria esperienze capaci di coinvolgere direttamente i più piccoli.

Ottima risposta del pubblico anche per le Sweet Academy, che hanno visto alternarsi professionisti della pasticceria, chef e realtà del territorio in un calendario di cooking show dedicati alle diverse espressioni dell’arte dolciaria. Dalle ricette della tradizione alle interpretazioni contemporanee, fino alle preparazioni vegane e senza glutine, gli appuntamenti hanno offerto occasioni di approfondimento e confronto con i protagonisti del settore.

Buona affluenza anche tra gli espositori dello Sweet Show, il mercato delle eccellenze dolciarie italiane distribuito tra Corso Mazzini, Via Saffi e le Sale dell’ex Monte di Pietà. La nuova disposizione degli spazi ha permesso ai visitatori di attraversare il centro storico seguendo un percorso che ha collegato la scoperta delle produzioni artigianali alla visita della città. Interesse anche per La Piazzetta del Gusto, dove le Pro Loco di San Giacomo, San Brizio e Bazzano hanno valorizzato le specialità della tradizione spoletina, e per le attività di Palazzo GAL, dedicate ai prodotti e agli ingredienti del territorio.

Tra gli elementi che hanno caratterizzato questa edizione anche la capacità di affiancare alla proposta gastronomica un programma di iniziative culturali e di intrattenimento. Dalla parata di artisti e saltimbanchi de La Meraviglia arriva in Borgo, che ha animato Corso Garibaldi, agli appuntamenti musicali, fino al Trekking Urbano dedicato ai luoghi francescani, Dolci d’Italia ha proposto occasioni diverse per scoprire e frequentare il centro storico.