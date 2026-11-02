Dall’asilo ai pennelli, l’evoluzione di Valentina Barcacci in mostra con “Il Non Detto”

Vent’anni passati a fare la maestra di nido e d'infanzia, un lavoro amato e prezioso, eppure quella sensazione di insoddisfazione che covava dentro, una voce che chiedeva di essere ascoltata.

Per Valentina Barcacci, nata a Città di Castello, la svolta è arrivata inattesa, nel momento forse più complicato: a 43 anni, tre figli e una nuova gravidanza improvvisa, che sulle prime l'aveva mandata nel panico, percepita quasi come un ostacolo alla propria libertà di donna adulta e realizzata. E invece, proprio quel figlio “inatteso” – Gabriele - è diventato la scintilla del suo coraggio. “Se aspetto che cresca, quando penserò a me?”, si è detta. Con questa idea ha mollato la sicurezza del posto fisso, che non faceva per lei, e ha risposto ad una chiamata primordiale: la pittura.

Ad un anno esatto da quel viaggio di profonda introspezione guidato da formazione, psicoterapia e sessioni con un coach, Valentina Barcacci inaugura la sua prima mostra personale, intitolata non a caso “Il Non Detto”. L'appuntamento è fissato per l'8 novembre alle ore 17 nella prestigiosa cornice del Palazzo del Podestà a Città di Castello, dove le sue 20 opere resteranno esposte fino al 25 novembre.

L’intervista

Valentina, partiamo dal titolo della mostra. Perché “Il Non Detto”?

“Perché durante questo viaggio ho capito che ci sono tantissime cose che non diciamo agli altri e, soprattutto, che non diciamo a noi stessi. Sono quelle che a lungo mi hanno portata all'insoddisfazione. Io oggi dico a voce alta una cosa forte, che all'inizio mi faceva paura: quando ho scoperto di aspettare Gabriele, non lo volevo. La società perbenista ti giudica se lo pensi, ma fa ancora più male tenerselo dentro. Oggi invece so che quel bambino, che all'inizio sembrava uno stop, mi ha dato il coraggio di svoltare. E il mio scopo con questa mostra è proprio non far sentire sola un'altra donna che prova le stesse cose”.

Nelle tue opere ci sono 21 quadri, per lo più incentrati sul bianco e nero con tocchi di colore. Che cosa raccontano?

“Rappresentano le emozioni profonde, quelle scomode che teniamo nascoste. Non ci sono paesaggi o fiorellini. Molti rappresentato donne in difficoltà, come il quadro intitolato “Ansia”, una figura con un telo sul viso, quasi immobilizzata. Io dipingo prevalentemente donne e mi immedesimo. Ma c’è sempre una luce, un dettaglio colorato nel bianco e nero. Quel colore per me è la speranza, ed è simbolicamente Gabriele: la prova che anche se attraversi il buio e le paure, c’è una porticina che si apre verso la vita”.

Come dipingi e come è cambiato il tuo stile?

“Uso i pennelli ma anche le dita. All’inizio ho ripreso con l'olio, che ho sempre amato, ma per praticità e per i tempi di asciugatura oggi lavoro con l'acrilico, che è molto più rapido e mi permette di sfumare e assecondare più velocemente le varie commissioni”.

Chi entra a Palazzo del Podestà cosa si deve aspettare? Molti ti conoscono come la "maestra Vale", sempre sorridente...

“Esatto. C'è chi si spaventa vedendo quadri così intensi o cupi, e mi chiede: ‘L'hai fatto davvero tu?’. Per anni ho indossato la maschera del sorriso per lavoro; ero solare, ma c'era molto di più dentro di me. Dipingere queste emozioni – che spesso spaventano anche le mie figlie o i miei genitori ‘in senso buono’ – per me è una cura. Mi spoglio di tutto quello che sono stata per essere finalmente me stessa”.

A chi dedichi questo traguardo?

“In primis a mio marito Marco: è stato lui a regalarmi il corso di PNL che ha fatto partire tutto, e darmi la spinta necessaria quando ho deciso di lasciare il lavoro. Non è scontato che un marito ti dica "buttati". Ringrazio i miei genitori e le mie figlie più grandi, che volevano solo vedere la mia felicità, e il piccolo Gabriele, che mi ha dato la forza di partire. Oggi sono in fase di costruzione, e spero che la mia storia sia d'ispirazione per chi ha bisogno di fermarsi e iniziare ad ascoltarsi davvero”.