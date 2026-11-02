Ben 2.055 persone controllate a Terni nelle ultime settimane da parte della polizia di Stato, nell'ambito di una maxi operazione di verifiche effettuate a livello nazionale. In particolare sotto la lente dei poliziotti sono finiti 95 minorenni. Effettuate anche 71 verifiche nei confronti di soggetti sottoposti agli arresti domiciliari. Sono stati inoltre individuati 15 cittadini stranieri maggiorenni non in regola con le norme sul soggiorno nel territorio nazionale, mentre 6 minori sono stati affidati o riaffidati.

Sul fronte dell'attività di polizia giudiziaria, 6 giovani maggiorenni sono stati destinatari di provvedimenti restrittivi della libertà personale: due (come emerso a metà ottobre) sono stati sottoposti a custodia cautelare in carcere per tentato omicidio e lesioni aggravate in concorso, mentre quattro sono stati arrestati in flagranza di reato, rispettivamente per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato in concorso.

Particolarmente incisiva anche l'attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti e al possesso di armi. Sono state infatti eseguite 15 perquisizioni, di cui 11 di iniziativa e 4 su delega dell'Autorità giudiziaria, che hanno consentito di sequestrare 45 grammi di cocaina, 50 grammi di cannabinoidi, 11 grammi di eroina e 3 grammi di MDMA (ecstasy), oltre a 5 armi bianche e 1.500 euro in contanti.

Nel corso dei controlli sono state inoltre effettuate 4 segnalazioni alla Prefettura di Terni nei confronti di assuntori di sostanze stupefacenti.

I servizi si sono concentrati nelle principali aree di aggregazione giovanile della città, tra cui Piazza Solferino, Largo Ottaviani, Piazza San Francesco, Piazza dell'Olmo e Corso Tacito, nonché presso il centro commerciale Cospea Village, la stazione ferroviaria di Terni e il Parco della Passeggiata.