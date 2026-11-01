Assalto al bancomat alle 4.30, banda in fuga con 25mila euro

Un botto sordo nella notte, il metallo sventrato dal gas o dall'esplosivo e poi una fuga a fari spenti lungo la statale. È la sequenza dell'ennesimo assalto ai danni degli sportelli bancari umbri, andato in scena intorno alle 4.30 della notte tra sabato e domenica in viale Roma, alla filiale BPER di Massa Martana: un’azione fulminea che ha fruttato alla banda – composta da almeno quattro persone visivamente addestrate – un bottino stimato tra i 20 e i 25 mila euro.

Blitz da tre minuti e la fuga in superstrada

A dare l'allarme al 112 sono stati i residenti della zona, svegliati di soprassalto dalla violenta deflagrazione che ha distrutto la struttura dell'Atm. Quando i carabinieri di Todi sono arrivati sul posto, dello sportello restavano soltanto le lamiere piegate e l'alloggiamento delle cassette di sicurezza ormai svuotato.

I malviventi si sono impossessati del contante presente all'interno del dispositivo in pochissimi minuti, prima di risalire a bordo di un'auto di grossa cilindrata e imboccare a tutta velocità lo svincolo per la E45. I militari stanno ora setacciando i filmati degli impianti di videosorveglianza pubblici e privati dell'area, per ricostruire l'esatta traiettoria di fuga e raccogliere dettagli utili all'identificazione dei quattro responsabili.

La reazione della Prefettura: arrivano controlli e il protocollo con l'Abi

L'ennesimo episodio criminale ha provocato l'immediata reazione delle istituzioni regionali. Nel pomeriggio è intervenuto direttamente il Prefetto di Perugia Paolo Canaparo, annunciando una stretta sui presidi di sicurezza: “Intensificheremo i servizi di vigilanza e controllo del territorio, con particolare attenzione agli istituti di credito. Fondamentale è la prossima sottoscrizione del protocollo d'intesa con ABI e Poste Italiane finalizzato a rafforzare le misure di prevenzione e contrasto ai reati predatori ai danni di banche, uffici postali e dispositivi ATM. L'obiettivo è accrescere i livelli di sicurezza attraverso una più efficace collaborazione istituzionale e lo sviluppo di strumenti condivisi di monitoraggio e prevenzione”.