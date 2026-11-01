Ad Assisi torna il Premio Federico Falchetti, riconoscimenti ad aziende e studenti

Si rinnova l’appuntamento con Unto Assisi, la manifestazione dedicata all’olio extravergine di oliva e ai prodotti agroalimentari del territorio assisano, e si rinnova anche il Premio Federico Falchetti, istituito dalla famiglia per onorare la memoria del giovane assisano, già responsabile dell’ufficio comprensoriale della Coldiretti di Perugia, zona di Assisi, scomparso improvvisamente quattordici anni fa proprio in questo periodo, mentre era impegnato nell’organizzazione della manifestazione.

Con il premio a lui dedicato, la mamma Tina, il padre Adolfo e i fratelli Elisa e Francesco intendono sensibilizzare soprattutto le giovani generazioni al rispetto e alla cura dell’ambiente, al valore del vivere all’aria aperta e alla condivisione di quei principi che appartengono al mondo naturale.

La cerimonia di premiazione si è svolta nella Sala della Conciliazione, alla presenza di un pubblico numeroso. Protagonisti come sempre sono stati un’azienda agricola del territorio e gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del Comune di Assisi, coinvolti in un percorso di riflessione e creatività.

Ad aprire l’incontro è stato il professor Leoni, che ha illustrato il significato del Premio e i temi proposti agli studenti: la cura, intesa come attenzione verso sé stessi, la natura e gli altri; il viaggio, come occasione di scoperta di sé e del mondo; e "Caro diario, ti racconto…", uno spunto per esprimere esperienze, pensieri ed emozioni attraverso la scrittura e le diverse forme artistiche. Tre le sezioni previste: elaborato scritto, elaborato grafico ed elaborato multimediale.

Sono quindi intervenuti il sindaco Valter Stoppini e l’assessore Scilla Cavanna, sottolineando il valore dell’iniziativa e l’importanza di trasmettere alle nuove generazioni una maggiore sensibilità verso l’ambiente e il territorio.

Per la sezione dedicata alle aziende, premiata l’azienda agricola Brothers Farm di Capodacqua di Assisi. I rappresentanti dell’azienda sono saliti sul palco per ritirare il premio e raccontare - non senza commuoversi - la propria realtà produttiva, espressione del legame con il territorio e con le sue tradizioni agricole. A consegnare il riconoscimento è stata Elisa Falchetti.

Per quanto riguarda gli studenti, la sezione dell’elaborato scritto, il professor Leoni ha illustrato i criteri di valutazione e chiamato a ritirare il premio Gemma Stafissi, studentessa della classe 1B del Convitto Nazionale di Assisi, che ha condiviso con il pubblico una parte del proprio elaborato. Il riconoscimento è stato consegnato da Tina Bertoldi.

Per la sezione grafica, Stefano Frascarelli ha presentato il lavoro premiato, chiamando sul palco Greta Colantonio, Alessandra Lanzillo e Carolina Cosi, studentesse della classe 3B della scuola secondaria di primo grado Frate Francesco. Le ragazze hanno raccontato il percorso creativo e il significato del loro elaborato. A consegnare il premio è stato Adolfo Falchetti.

Un riconoscimento speciale è stato inoltre assegnato al lavoro dedicato al libro, che ha coinvolto le classi 3A e 3B del Convitto Nazionale di Assisi. Frascarelli ha illustrato le motivazioni della scelta, di premiare un elaborato che non rientra tra quelli richiesti ma rappresenta bene lo spirito del premio, e chiamato gli studenti a ritirare il premio, lasciando poi spazio al racconto dell’esperienza vissuta dai ragazzi. Il riconoscimento è stato consegnato da Francesco Falchetti.

La cerimonia si è conclusa con la lettura di una poesia di Francesco Falchetti e con i saluti e i ringraziamenti di Elisa Falchetti.