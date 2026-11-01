Controlli nella notte di Halloween, 58 identificati

Un'altra serata di controlli a tappeto nel cuore di Terni per garantire la vivibilità delle vie della movida e prevenire episodi di degrado e illegalità. Anche nella notte di Halloween, la Questura ha coordinato un nuovo servizio straordinario interforze denominato “Alto Impatto – Movida Sicura”, attuando le direttive concordate in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L'operazione ha visto schierati sul campo gli agenti della Polizia di Stato, carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Le pattuglie si sono concentrate nelle aree maggiormente frequentate dai giovani e nei pressi dei locali pubblici del centro storico. L'attività di vigilanza e le verifiche mirate hanno interessato Piazza Solferino, Piazza Europa, Piazza della Repubblica, Corso Vecchio, Piazza dell’Olmo, Porta Sant’Angelo, Largo Ottaviani e Piazza San Francesco.

Nel corso dei controlli sono state identificati complessivamente 58 soggetti, 17 dei quali risultati già noti alle forze dell'ordine per precedenti o segnalazioni nelle banche dati di polizia.

Durante le verifiche in Largo Ottaviani, personale della Polizia Locale e Guardia di Finanza ha sorpreso un 20enne in possesso di uno spinello contenente hashish. Per il giovane è scattata la sanzione amministrativa e la segnalazione alla Prefettura.