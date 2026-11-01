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1 novembre 2026
1 min di lettura
Davide Baccarini

Controlli nella notte di Halloween, 58 identificati

Blitz interforze tra le piazze del centro di Terni nell'ambito dell'operazione "Movida Sicura", una sanzione per droga

Controlli nella notte di Halloween, 58 identificati

Un'altra serata di controlli a tappeto nel cuore di Terni per garantire la vivibilità delle vie della movida e prevenire episodi di degrado e illegalità. Anche nella notte di Halloween, la Questura ha coordinato un nuovo servizio straordinario interforze denominato “Alto Impatto – Movida Sicura”, attuando le direttive concordate in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L'operazione ha visto schierati sul campo gli agenti della Polizia di Stato, carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Le pattuglie si sono concentrate nelle aree maggiormente frequentate dai giovani e nei pressi dei locali pubblici del centro storico. L'attività di vigilanza e le verifiche mirate hanno interessato Piazza Solferino, Piazza Europa, Piazza della Repubblica, Corso Vecchio, Piazza dell’Olmo, Porta Sant’Angelo, Largo Ottaviani e Piazza San Francesco.

Nel corso dei controlli sono state identificati complessivamente 58 soggetti, 17 dei quali risultati già noti alle forze dell'ordine per precedenti o segnalazioni nelle banche dati di polizia.

Durante le verifiche in Largo Ottaviani, personale della Polizia Locale e Guardia di Finanza ha sorpreso un 20enne in possesso di uno spinello contenente hashish. Per il giovane è scattata la sanzione amministrativa e la segnalazione alla Prefettura.

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Terni

Parole chiave

halloween controlli polizia droga movida

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