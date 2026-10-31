Incidente sulla E45, auto ribaltata e traffico in tilt

Un grave incidente stradale si è verificato lungo la E45 in direzione Perugia, nel tratto compreso tra le uscite di Rivotorto e Santa Maria degli Angeli, nei pressi dello svincolo per Bastia Umbra. Il sinistro, avvenuto poco prima delle 16, ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità, con il traffico completamente bloccato e lunghe code di veicoli fermi con i motori spenti.

L'impatto ha visto coinvolte due autovetture. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, una delle auto si è parzialmente ribaltata lungo la carreggiata a seguito dello scontro, mentre il secondo veicolo ha riportato ingenti danni, tra cui il parabrezza completamente distrutto.

Sul luogo dell'incidente sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre gli occupanti e mettere in sicurezza la sede stradale, unitamente ai sanitari del 118 giunti con un'ambulanza per prestare le prime cure ai feriti. Per i rilievi di rito e la gestione del traffico anche le pattuglie della Polizia.

La circolazione verso Perugia risulta paralizzata da oltre un’ora. I soccorsi ancora in corso e i mezzi incidentati al centro della carreggiata hanno reso necessaria la chiusura temporanea del tratto, con la colonna di auto che si si prolunga all'indietro per diversi chilometri.

Molti automobilisti sono stati costretti a spegnere i motori e a scendere dai veicoli in attesa che vengano completate le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei mezzi incidentati. Si stimano lunghi tempi di attesa prima della riapertura della corsia.