Speleologa bloccata in grotta a 150 metri di profondità, salvata dopo 4 ore

Attimi di apprensione nella notte sul Monte Cucco per una speleologa rimasta bloccata all'interno della grotta, colta da sfinimento durante la risalita. L'allarme è scattato intorno all'una, quando il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) è stato attivato per prestare aiuto alla donna, impossibilitata a proseguire verso l'esterno mentre si trovava a circa 150 metri di profondità.i

Raggiunta la località Pian del Monte (Costacciaro= in condizioni meteorologiche particolarmente avverse, caratterizzate da nebbia fitta e raffiche di forte vento, due squadre composte da tecnici e operatori del Soccorso Alpino giunti da Umbria e Marche si sono messe subito in azione, addentrandosi nella cavità.

I soccorritori sono riusciti a individuare la speleologa nei rami sinistri del Baratro, proprio alla base dell'omonimo pozzo. La stanchezza accumulata durante l'esplorazione le aveva completamente impedito di affrontare in autonomia i ripidi passaggi di risalita verso la superficie.

Dopo aver prestato le prime cure e aver rifocillato la donna, i tecnici del Sasu hanno allestito un sistema di paranchi e applicato le manovre cordali del soccorso speleologico per assisterla passo dopo passo nella risalita dei pozzi. Contemporaneamente, una squadra si è occupata di riaccompagnare all'esterno in sicurezza i compagni di cordata della donna, scortandoli fino alle auto in sosta a Pian del Monte.

Il delicato intervento si è concluso con successo intorno alle 5 del mattino, quando la speleologa, scortata passo passo dagli operatori, ha finalmente rivisto la luce all'ingresso della grotta. Sottoposta a un immediato check-up medico da parte dei sanitari, la donna è risultata provata solo dalla grande fatica accumulata, senza riscontrare traumi o problematiche cliniche tali da rendere necessario il ricovero o il trasporto in ospedale.