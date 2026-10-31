Sorpreso con la carta d’identità manomessa, denunciato 38enne

Un controllo di routine nel cuore della città si è trasformato in un guaio per un 38enne di Spoleto. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri con l'accusa di falsità materiale commessa da privato.

L'episodio si è verificato nel corso di un servizio di pattugliamento pomeridiano. L'attenzione dei militari è stata attirata dal 38enne mentre transitava a bordo di un monopattino elettrico. Durante l'ispezione dei documenti di riconoscimento, è emersa l'anomalia. L'uomo ha esibito la propria Carta d'Identità Elettronica (CIE), ma i militari hanno immediatamente notato una visibile alterazione della tessera: lo slot destinato al microchip elettronico era stato volutamente svuotato con la rimozione del componente.

Una manomissione tutt'altro che secondaria. Il microchip rappresenta infatti il cuore tecnologico e di sicurezza della CIE, fondamentale per garantire l'autenticità del documento, proteggere i dati personali del titolare e consentire l'accesso ai servizi di identificazione digitale. La sua asportazione compromette irrimediabilmente la validità del documento e impedisce la verifica dell'identità tramite i lettori ottici in dotazione alle forze dell'ordine.

A fronte della palese irregolarità i carabinieri hanno fatto scattare il sequestro penale immediato della tessera alterata. Per il 38enne è scattata contestualmente la denuncia a piede libero all'Autorità Giudiziaria, dinanzi alla quale dovrà ora rispondere dell'ipotesi di reato di falsità materiale.