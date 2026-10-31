Non bastava la sequela di accuse, insulti e menzogne di cui è rimasto vittima monsignor Renato Boccardo, arcivescovo della diocesi di Spoleto-Norcia e presidente della Conferenza episcopale dell’Umbria, ora si procede, nei confronti dello stesso autore, anche per minaccia.

Perché il leone da tastiera, al secolo tale Francesco Capozza - di cui queste colonne non avevano fin qui volutamente fornito l’identità per non alimentare la verosimile ricerca di fama che animerebbe lo stesso - all’indomani dello scandalo provocato dai suoi due post diffamatori, appreso della querela presentata Polizia dal prelato, è tornato all’attacco “sparando” nel mucchio: intimando al Vescovo di ritirare la querela – le indagini, coordinate dalla Procura di Spoleto sono affidate agli agenti del Commissariato diretto dalla dirigente Antonella Fuga Paglialunga – e ai giornalisti che “non dovrebbero citare mai più il quotidiano per cui scrivo, il Tempo, né tantomeno l’editore” perché “quanto riporto sui miei social network personali riguarda solo ed esclusivamente me e non deve essere confuso con il mio lavoro per il giornale per il quale sono orgogliosamente il vaticanista accreditato presso la Sala stampa della Santa Sede”.

Questo ciò che compare sull’ultimo post di Francesco Capozza, ribattezzato “Comunicato stampa” (sigh), in cui prosegue non solo nella diffamazione ma aggiunge il messaggio minatorio a monsignor Boccardo di rinunciare alla denuncia.

Ovviamente l’arcivescovo Boccardo si è talmente intimorito che, a quanto apprende Tuttoggi da fonti vicine alla Diocesi, ha già fatto integrare, per il tramite del proprio legale di fiducia, l’avvocato Enrico D’Angerio del foro di Spoleto, la prima denuncia anche con l’ultimo messaggio palesemente minaccioso.

Ipotesi di reato, quelle al vaglio della Procura della Repubblica, per le quali il Codice penale, all’articolo 61, prevede l’aggravante qualora siano state commesse “contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio”.

Ma non è tutto. Le indagini della Polizia, a quanto trapela, stanno individuano anche alcuni internauti, pochi per fortuna, che hanno condiviso i post (amplificando così la lesione alla reputazione del prelato) o, peggio, li hanno commentati con dichiarazioni quasi al pari delle frasi diffamatorie usate dallo stesso Capozza.

Che, nelle ultime ore, ha eliminato dal proprio account due dei tre post: il primo, il più grave, che era stato condiviso e commentato da centinaia di persone e rimbalzato all’indomani sui quotidiani umbri e non solo; il secondo, quello della minaccia a ritirare la querela, che aveva a sua volta fatto il giro di internet. Affermazioni che hanno sollevato l’indignazione non solo della Chiesa umbra (dalla CEU che si è stretta intorno al proprio presidente, ai preti e diaconi delle pievanie fino ai Sindaci, partiti politici e liste civiche) ma anche degli stessi abitanti dei 25 comuni, tra le province di Perugia Terni, su cui la Diocesi ha la propria competenza.

Contattati telefonicamente, né la Diocesi, né l’Avvocato D’Angerio hanno per il momento ritenuto opportuno rilasciare dichiarazioni sulla incresciosa, grave vicenda.

Che accende nuovamente i riflettori sull’uso indiscriminato dei social da parte di hater e leoni da tastiera.

C’è da chiedersi, sempreché non se ne abbia a male il Capozza, se il direttore responsabile de Il Tempo, Daniele Capezzone, e l’editore, il senatore leghista Antonio Angelucci (tycoon della sanità privata, di alcuni giornali e recordman di assenze in Parlamento), siano orgogliosi della sua “penna vaticanista” dopo le infamie propalate dal proprio account - in cui però mette in evidenza il suo curriculum professionale - contro il Vescovo di una delle diocesi più importanti, terra custode del Santuario mariano della Madonna della Stella e delle spoglie di Santi come San Benedetto, Santa Rita, Santa Chiara della Croce (a queste ultime due è molto devoto Papa Leone XIV che nella Valle umbra sud ha fatto più volte visita, accompagnato per la precisione proprio da Boccardo), Sant’Eutizio, Santa Scolastica, San Ponziano e San Emiliano, solo per citarne alcuni.

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