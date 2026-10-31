Barbara Corvi, perizia negativa sui francobolli | Nessun Dna su cartoline da Firenze

Un esito che rischia di lasciare ancora al buio uno dei misteri più fitti della cronaca umbra. Non hanno restituito alcuna traccia biologica o profilo genetico utilizzabile gli accertamenti tecnici condotti sui francobolli delle due cartoline inviate ai parenti di Barbara Corvi – la 35enne di Montecampano di Amelia svanita nel nulla il 27 ottobre 2009 – a ridosso della sua sparizione.

L’esito degli esami, i cui dettagli saranno discussi ufficialmente dinanzi al giudice per le indagini preliminari il prossimo 5 novembre, fa sfumare la speranza di estrarre un’impronta genetica in grado di fare luce su quello che gli inquirenti hanno sempre considerato un goffo e calcolato depistaggio.

L'analisi scientifica era stata promossa con la formula dell'incidente probatorio dalla giudice Barbara Di Giovannantonio, che a metà estate aveva conferito l'incarico peritale alla genetista Loredana Buscemi dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. Il mandato puntava a isolare eventuali residui organici sotto la colla o sui bordi dei francobolli per poi porli a confronto con i profili genetici dei soggetti coinvolti nelle verifiche.

Le indagini condotte dalla Procura ternana vedono attualmente sotto le lenti investigative l'ex coniuge della donna, Roberto Lo Giudice, e suo fratello Maurizio, entrambi rientrati nel registro degli indagati con le accuse di omicidio e soppressione di cadavere (dopo una prima archiviazione giunta a fine 2024). Su sollecitazione dei legali difensori, lo screening biologico era stato esteso anche a un uomo del posto, Carlo Barcherini, estraneo alle contestazioni penali ma all'epoca legato sentimentalmente alla vittima.

Le due cartoline, giunte a destinazione nei giorni immediatamente successivi al 27 ottobre 2009, recavano messaggi di rassicurazione diretti ai figli e al nucleo familiare, nei quali la donna annunciava un imminente rientro. Un tentativo di rassicurazione rivelatosi ben presto fasullo: le analisi grafologiche disposte nel corso delle prime inchieste avevano infatti confermato in modo categorico che la calligrafia sulle cartoline non apparteneva a Barbara.