Inaugurati lavori di riqualificazione, dal 5 novembre si torna a nuotare

Bella, sicura ed efficiente: è la piscina comunale di Città di Castello uscita - dopo ben 20 mesi - dai lavori di riqualificazione per oltre 1 milione e 600 mila euro che hanno cambiato volto e dato prospettiva futura all’edificio sportivo.

Il restyling, percepibile alla vista dalla completa ripavimentazione del piano calpestabile e delle vasche, ammodernate e allineate agli standard di sicurezza attuali, è consistito in tanti interventi sostanziali: consolidamento antisismico struttura, isolamento termico con cappotto interno della sala nuoto, riscaldamento ambienti con energia da fonti rinnovabili prodotta dai pannelli fotovoltaici installati sul tetto e, soprattutto, i nuovi sistemi di filtrazione acque e impiantistica idraulica.

La cerimonia di inaugurazione di ieri pomeriggio (29 ottobre) ha restituito alla comunità tifernate, ai suoi tanti sportivi, ma anche a tutta la vallata altotiberina, una piscina comunale interamente rigenerata, in grado di garantire il nuoto a Città di Castello per altri decenni. Un momento nel quale la giunta comunale si è riunita al completo, alla presenza del Rup e direttore dei lavori Benedetta Rossi e al personale dei settori coinvolti.

A condividere la soddisfazione per l’importante traguardo raggiunto è stato anche l’amministratore unico di Polisport Stefano Nardoni. “Questa – ha detto - è una giornata veramente speciale e tanto attesa dalla comunità di Città di Castello, ma anche da Polisport, da tutte le sue maestranze, parte delle quali nel periodo dei lavori ha conosciuto i sacrifici derivanti dal venir meno di un’attività così importante come quella legata piscina comunale. La struttura che abbiamo di fronte è bellissima ed è stata oggetto di un restyling funzionale straordinario, che la riconsegna alla collettività in condizioni eccellenti e con l’impiantistica moderna che era necessaria per guardare al futuro”.

Per giovedì 5 novembre è in programma l’inizio dei corsi di nuoto della scuola federale di Polisport, insieme alla ripartenza delle attività agonistiche, dei master e dei sub, dei progetti scolastici, del nuoto per la terza età, dell’acquafitness, del nuoto baby e di tutte le attività acquatiche che la società di gestione ha sviluppato in questi anni. Le iscrizioni alla scuola di nuoto per i mesi compresi tra novembre e febbraio, aperte da 15 giorni, hanno già superato quota 500 mentre torneranno da subito a pieno regime le attività degli agonisti, sia quelle dei giovani del CNAT’99 che dei master con i Nuotatori Tifernati.