Il giudice del Tribunale di Terni ha concesso l’esercizio provvisorio alla SRF, una delle due aziende (l’altra è Serafini Srl) raggiunte dal provvedimento cautelare per ‘attrazione’ del fallimento della Serafini Umberto Distribuzione Freschi S.r.l. Un grande sospiro di sollievo per una buona parte delle famiglie hanno vissuto ore di angoscia per la delicata situazione che si era creata. Tuttoggi è in grado di anticipare in anteprima una notizia che era attesa con trepidazione, che fa seguito all’istanza depositata nei giorni scorsi e accolta in tempi molto celeri dalle autorità competenti.

Concesso esercizio provvisorio

L’esito positivo, almeno di una parte della vicenda (si deve ancora attendere per sapere della Serafini Srl), è il risultato del grande impegno da subito messo in campo dalla proprietà di Valentino Serafini, assistito dall’avvocato Manlio Morcella, e dalla cabina di regia delle istituzioni, nello specifico dal ‘tavolo di crisi’ aperto in tempi molto rapidi dal Prefetto di Terni, Antonietta Orlando, e dalla fattuale collaborazione del curatore fallimentare Paolo Sebastiani.

I dipendenti tornano a lavoro

I dipendenti potranno così tornare a svolgere il proprio lavoro e tornare ai rispettivi ruoli sotto il controllo del curatore. Nonostante la notizia del fallimento, arrivata a ciel sereno, abbia prodotto forte agitazione e disorientamento, da subito le manovalanze dell’azienda hanno riposto grande fiducia nella proprietà definita come ‘modello di gestione famigliare’ e “sempre in regola con i pagamenti degli stipendi”. La buona gestione della famiglia Serafini è testimoniata anche dai volumi di lavoro in costante crescita nel tempo e da un fatturato con un trend positivo.

Serafini Srl

Si attende ancora l’esito per la richiesta rispetto alla Serafini Srl, rispetto al quale il giudice si è riservato ancora del tempo per sciogliere i propri dubbi e analizzare a fondo la documentazione fornita.