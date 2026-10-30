Furto in casa di un pensionato, 32enne incastrato dai vestiti

I carabinieri di Corciano hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 32 anni, ritenuto responsabile di un furto in abitazione ai danni di un pensionato e ricettazione.

Le indagini sono scattate immediatamente dopo la formalizzazione della denuncia da parte della vittima. L'attività investigativa, coordinata dalla Procura di Perugia, ha portato all'emissione di un decreto di perquisizione domiciliare eseguito nei giorni scorsi dai militari.

Nell'abitazione dell'indagato, i carabinieri hanno rinvenuto elementi ritenuti di fondamentale importanza: tra questi, alcuni indumenti che, secondo gli accertamenti condotti, sarebbero stati indossati dal 32enne proprio nel giorno del colpo. Durante la perquisizione sono stati inoltre sequestrati diverse cedole carburante e alcune chiavi di autoveicoli, di cui l'uomo non è stato in grado di giustificare il possesso.

Tutto il materiale recuperato è stato posto sotto sequestro ed è tuttora oggetto di approfondite verifiche, condotte dai militari dell'Arma in stretta collaborazione con l'Autorità giudiziaria. L'obiettivo degli inquirenti è accertare con precisione la provenienza degli oggetti rinvenuti e verificare l'eventuale coinvolgimento del 32enne in ulteriori episodi di furto registrati sul territorio.