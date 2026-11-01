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Voci dal Territorio
1 novembre 2026
3 min di lettura
Flavia Pagliochini

Bastia Umbra, adottata la Parte strutturale del nuovo Piano regolatore generale

Tra i punti al centro del documento sviluppo, tutela del territorio e riqualificazione urbana. Ora si apre la fase di valutazione ambientale

Bastia Umbra, adottata la Parte strutturale del nuovo Piano regolatore generale

Il Comune di Bastia Umbra adotta la Parte strutturale del nuovo piano regolatore generale: il nuovo strumento, che supera e sostituisce l’adozione del luglio 2023, definisce i valori da tutelare, gli indirizzi di sviluppo e le condizioni alle quali il territorio potrà essere trasformato; le scelte puntuali saranno definite dalla Parte operativa, il cui incarico è già stato affidato perché le due parti del piano procedano insieme.

A illustrare il percorso e i contenuti del piano sono intervenuti il sindaco Erigo Pecci, l’assessora alla Pianificazione e gestione del territorio Ramona Furiani, la dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio Debora Berti, i progettisti dello studio FOA, Piergiorgio Vitillo ed Elena Solero, e i consulenti di piano, con gli approfondimenti di Alfiero Moretti sugli aspetti ambientali e di Marco Luigi Marchetti sull’impianto normativo. “Al centro del piano - le parole di Pecci - c’è la volontà di tenere insieme sviluppo economico, tutela del territorio, mobilità e qualità urbana. La priorità è intervenire sulla città esistente: recuperare edifici e aree dismesse o sottoutilizzate, migliorare i quartieri, qualificare gli insediamenti produttivi, rafforzare spazi pubblici e servizi”.

Furiani ha posto l’accento sul contenimento del consumo di suolo: “In un territorio comunale di 2.763 ettari, già urbanizzato per oltre un terzo, il piano programma al massimo 36 ettari trasformabili da agricoli a urbani, a fronte dei 68,4 ettari consentiti dalla disciplina regionale, conteggiando anche le quantità derivanti da premialità e compensazioni. Almeno il 40% sarà destinato agli insediamenti produttivi e almeno il 40% a quelli residenziali; il restante 20% potrà rispondere alle esigenze che emergeranno nella fase operativa. Premialità e compensazioni non potranno comunque incrementare le previsioni del piano di oltre il 30%”. Le norme definiscono anche i parametri dei futuri insediamenti e alla tutela si affiancano misure concrete di recupero ambientale: prima di impegnare nuovo suolo per attività produttive sarà verificata la disponibilità di aree dismesse di analoga superficie, e le trasformazioni saranno distribuite progressivamente nel decennio. Entro un anno dall’avvio di ogni nuova attività produttiva dovranno essere realizzati interventi di deimpermeabilizzazione o di sistemazione naturale su superfici equivalenti a quelle coperte e impermeabilizzate, su aree messe a disposizione dal Comune.

Tra i punti nuovi, la delocalizzazione dei venti allevamenti zootecnici intensivi censiti, concentrati prevalentemente nella zona di Costano, consentirà di trasferire circa 27.000 metri quadrati di superfici e di rinaturalizzare nel decennio circa 16,6 ettari di aree di pertinenza, oltre a circa 2 ettari di sedime. Sul fronte della sicurezza, il piano recepisce l’adeguamento al Piano di assetto idrogeologico e gli studi di microzonazione sismica di secondo e terzo livello, prevede il trasferimento delle quantità edificatorie degli edifici e delle previsioni ricadenti nelle fasce di pericolosità idraulica media ed elevata, conferma il divieto di edificazione entro 100 metri dalle sponde dei corsi d’acqua fuori dai centri abitati e rafforza la Struttura urbana minima per l’emergenza. Lungo il Chiascio è individuato un Parco fluviale urbano di 35 ettari.

La nuova adozione apre ora un’ulteriore fase di partecipazione, con la possibilità per cittadini, imprese e associazioni di presentare osservazioni al piano e contributi nell’ambito della nuova procedura di valutazione ambientale strategica. Proseguirà parallelamente il lavoro sulla Parte operativa, chiamata a tradurre gli indirizzi in interventi concreti per la rigenerazione dei quartieri, la qualità degli spazi pubblici e le esigenze abitative e produttive della città.

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Bastia Umbra

Parole chiave

Bastia Umbra piano regolatore sviluppo urbano tutela territorio consumo di suolo

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