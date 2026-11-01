Il Comune di Bastia Umbra adotta la Parte strutturale del nuovo piano regolatore generale: il nuovo strumento, che supera e sostituisce l’adozione del luglio 2023, definisce i valori da tutelare, gli indirizzi di sviluppo e le condizioni alle quali il territorio potrà essere trasformato; le scelte puntuali saranno definite dalla Parte operativa, il cui incarico è già stato affidato perché le due parti del piano procedano insieme.

A illustrare il percorso e i contenuti del piano sono intervenuti il sindaco Erigo Pecci, l’assessora alla Pianificazione e gestione del territorio Ramona Furiani, la dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio Debora Berti, i progettisti dello studio FOA, Piergiorgio Vitillo ed Elena Solero, e i consulenti di piano, con gli approfondimenti di Alfiero Moretti sugli aspetti ambientali e di Marco Luigi Marchetti sull’impianto normativo. “Al centro del piano - le parole di Pecci - c’è la volontà di tenere insieme sviluppo economico, tutela del territorio, mobilità e qualità urbana. La priorità è intervenire sulla città esistente: recuperare edifici e aree dismesse o sottoutilizzate, migliorare i quartieri, qualificare gli insediamenti produttivi, rafforzare spazi pubblici e servizi”.

Furiani ha posto l’accento sul contenimento del consumo di suolo: “In un territorio comunale di 2.763 ettari, già urbanizzato per oltre un terzo, il piano programma al massimo 36 ettari trasformabili da agricoli a urbani, a fronte dei 68,4 ettari consentiti dalla disciplina regionale, conteggiando anche le quantità derivanti da premialità e compensazioni. Almeno il 40% sarà destinato agli insediamenti produttivi e almeno il 40% a quelli residenziali; il restante 20% potrà rispondere alle esigenze che emergeranno nella fase operativa. Premialità e compensazioni non potranno comunque incrementare le previsioni del piano di oltre il 30%”. Le norme definiscono anche i parametri dei futuri insediamenti e alla tutela si affiancano misure concrete di recupero ambientale: prima di impegnare nuovo suolo per attività produttive sarà verificata la disponibilità di aree dismesse di analoga superficie, e le trasformazioni saranno distribuite progressivamente nel decennio. Entro un anno dall’avvio di ogni nuova attività produttiva dovranno essere realizzati interventi di deimpermeabilizzazione o di sistemazione naturale su superfici equivalenti a quelle coperte e impermeabilizzate, su aree messe a disposizione dal Comune.

Tra i punti nuovi, la delocalizzazione dei venti allevamenti zootecnici intensivi censiti, concentrati prevalentemente nella zona di Costano, consentirà di trasferire circa 27.000 metri quadrati di superfici e di rinaturalizzare nel decennio circa 16,6 ettari di aree di pertinenza, oltre a circa 2 ettari di sedime. Sul fronte della sicurezza, il piano recepisce l’adeguamento al Piano di assetto idrogeologico e gli studi di microzonazione sismica di secondo e terzo livello, prevede il trasferimento delle quantità edificatorie degli edifici e delle previsioni ricadenti nelle fasce di pericolosità idraulica media ed elevata, conferma il divieto di edificazione entro 100 metri dalle sponde dei corsi d’acqua fuori dai centri abitati e rafforza la Struttura urbana minima per l’emergenza. Lungo il Chiascio è individuato un Parco fluviale urbano di 35 ettari.

La nuova adozione apre ora un’ulteriore fase di partecipazione, con la possibilità per cittadini, imprese e associazioni di presentare osservazioni al piano e contributi nell’ambito della nuova procedura di valutazione ambientale strategica. Proseguirà parallelamente il lavoro sulla Parte operativa, chiamata a tradurre gli indirizzi in interventi concreti per la rigenerazione dei quartieri, la qualità degli spazi pubblici e le esigenze abitative e produttive della città.