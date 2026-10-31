Un ruolo più diretto nella gestione dei parcheggi, perché “Per una città come Assisi, attraversata ogni giorno da residenti, lavoratori, turisti e pellegrini, decidere come gestire i parcheggi significa anche decidere come regolare gli accessi al centro storico, favorire la rotazione degli stalli e distribuire meglio i flussi”. A chiederlo un ordine del giorno dei Progressisti per Assisi, la lista che riunisce il Movimento 5 Stelle Assisi, Rifondazione Comunista e le forze della Sinistra Ecologista, rappresentata in consiglio dal consigliere Adil Zaoin.

La proposta è partire dalle aree di sosta comunali non comprese nelle attuali concessioni frutto di accordi stipulati nel corso degli anni e che lascia al Comune margini limitati di intervento, verificando la possibilità di affidarle ad Assisi Gestioni Servizi S.r.l. “È un primo passo per rafforzare la capacità di gestione del Comune e costruire nel tempo le condizioni per un maggiore ruolo pubblico nel sistema dei parcheggi cittadini”, sottolineano i Progressisti. L'Ordine del giorno chiede innanzitutto una ricognizione delle aree comunali fuori concessione e uno studio che verifichi costi, investimenti e condizioni necessarie per un eventuale affidamento ad Assisi Gestioni Servizi. Se lo studio ne confermerà la fattibilità, la società comunale potrà iniziare a gestire queste aree, acquisendo esperienza nel settore della sosta. “Chiediamo inoltre di elaborare tariffe differenziate in base alle esigenze di chi utilizza i parcheggi, alla durata della sosta, ai periodi dell'anno e per i grandi eventi, con particolare attenzione ai residenti, ai lavoratori, alle attività economiche e alle persone con disabilità. Le eventuali entrate della gestione comunale potrebbero essere utilizzate per migliorare la manutenzione, la segnaletica, l'accessibilità e i servizi legati alla mobilità”.

Ma – anche alla luce della vicenda che si trascina da un decennio sulla scala mobile del parcheggio di Porta Nuova, dove al momento l’unica certezza è che nonostante le promesse, i lavori non sono mai partiti anche perché i progetti sono cambiati più volte – è di “ricostruire con precisione il quadro delle concessioni in essere, dalle convenzioni originarie alle successive modifiche e proroghe, verificando scadenze, obblighi del gestore, investimenti previsti e realizzati, introiti per il Comune e andamento delle tariffe. Sono informazioni necessarie – conclude l’odg - per conoscere gli effettivi margini di intervento dell'amministrazione e valutare le possibilità future”.



