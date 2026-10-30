Svolta per lo Stadio “Città di Torino”, via libera al vincolo di esproprio

Il Consiglio comunale di Umbertide ha approvato il vincolo preordinato all’esproprio del complesso sportivo “Città di Torino”, compiendo un passaggio fondamentale nel percorso che punta ad acquisire e riqualificare lo storico impianto per restituirlo alla comunità e alle società sportive dopo quasi 8 anni di abbandono.

Il complesso, di proprietà privata, ha rappresentato per anni un punto di riferimento per lo sport cittadino. Il venir meno della sua disponibilità ha privato il mondo sportivo umbertidese di uno spazio importante per allenamenti, gare e attività giovanili. Da qui la volontà dell’Amministrazione comunale di intervenire per recuperare una struttura che appartiene alla storia sportiva della città e riportarla al servizio di un interesse pubblico.

Dopo il passaggio in Consiglio comunale, il percorso proseguirà con la Conferenza di servizi, nella quale sarà esaminato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, che punta a realizzare un impianto riqualificato, sicuro e conforme alle norme e alle prescrizioni applicabili del CONI, con l’obiettivo di ottenere le necessarie omologazioni per ospitare gare agonistiche.

“Vogliamo riconsegnare alle società sportive e alla città un campo storico, nel quale generazioni di umbertidesi hanno giocato, si sono allenate e cresciute insieme – hanno dichiarato il sindaco Luca Carizia e l’assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Villarini –. Investire nello sport significa offrire spazi adeguati a chi lo pratica, ma anche riconoscerne il valore sociale, aggregativo ed educativo. È questo l’interesse pubblico che vogliamo tutelare: recuperare uno spazio che possa tornare a vivere ogni giorno, dando opportunità ai ragazzi, sostenendo il lavoro delle società sportive e rafforzando i legami della nostra comunità”.