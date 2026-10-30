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30 ottobre 2026
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L'ultimo saluto del sindaco di Gualdo Cattaneo all'amico perso nell'incedente in Bosnia

Il sindaco di Gualdo Cattaneo ricorda l'amico sergente caduto in Bosnia. Un omaggio sentito a un legame di amicizia e amore per la Patria.

L'ultimo saluto del sindaco di Gualdo Cattaneo all'amico perso nell'incedente in Bosnia

“Ci siamo conosciuti quasi per caso quasi tre anni fa, fuori dall'aeroporto, a prenderci un caffè.

Tu Esercito, io Aeronautica.

L’accento umbro, quasi laziale, mi aveva fatto esclamare: ‘Un umbro finalmente in divisa’.

E da lì, senza sapere chi si era, ci si incontrava spesso al bar a prendere il caffè e si rideva”.

Arriva direttamente dal cuore il ricordo che Enrico Valentini, sindaco di Gualdo Cattaneo e sottoufficiale dell’Aeronautica Militare, affida ai social per rendere omaggio al sergente Claudio Marchesi, il trentacinquenne originario di Orvieto che ha perso la vita, insieme ad altri tre colleghi di Esercito e Croce Rossa, nello schianto dell’elicottero italiano in Bosnia.

Vite legate dall’amicizia, dalle origini umbre e dall’amore per la Patria.

“Esistono persone con le quali condividi pochi momenti di vita ma quei pochi istanti sono a volte più sinceri di tanti momenti con tante persone che conosci da una vita.

Mancheranno quei momenti in cui ci si prendeva in giro perché l’Esercito non sa volare e l’Aeronautica non sa camminare.

Chi vola come Te – scrive il sindaco Valentini – avrà sempre un animo che vale”.

Raggiunto telefonicamente, il primo cittadino non ha voluto aggiungere altro, se non il ricordo di un ragazzo esemplare.

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Immagine di copertina da ricondivisione dal web

Tag

Foligno

Parole chiave

sindaco Gualdo Cattaneo Claudio Marchesi incidente Bosnia Aeronautica Militare amicizia umbra

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