Aveva più volte violato le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria durante la detenzione domiciliare. Per questo un giovane italiano, condannato in via definitiva per maltrattamenti e atti persecutori nei confronti della propria ex convivente, è stato arrestato dai Carabinieri e condotto nel carcere di Terni.

L’intervento è stato eseguito nella mattinata di mercoledì scorso dai militari della Stazione Carabinieri di Narni Scalo, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’UEPE della Procura della Repubblica di Terni, conseguente all’ordinanza con cui l’Ufficio di Sorveglianza di Spoleto ha disposto la revoca della misura alternativa alla detenzione di cui l’uomo beneficiava.

Alla base del provvedimento ci sarebbero diverse violazioni delle prescrizioni stabilite dall’Autorità giudiziaria. In particolare, il giovane non avrebbe rispettato gli orari autorizzati per allontanarsi dall’abitazione e avrebbe frequentato, durante le fasce orarie concesse, persone con precedenti penali e di polizia, in contrasto con i divieti imposti. Il giovane aveva inoltre sostanze stupefacenti per uso personale, essendo stato trovato in possesso di circa un grammo di hashish. Per tale circostanza era stato anche segnalato alla competente Prefettura in qualità di assuntore.

Il giovane è stato accompagnato dai Carabinieri presso la casa circondariale di Terni, dove dovrà scontare la pena in regime detentivo.