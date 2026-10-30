Circa 200 farmaci e dispositivi medici privi del previsto bollino farmaceutico, la cosiddetta fustella, sono stati rinvenuti nel corso di un’attività ispettiva condotta il 13 ottobre dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Perugia, congiuntamente al Servizio di Vigilanza Farmaceutica dell’USL Umbria 2, presso una farmacia della provincia di Terni.

L’operazione rientra nell’ambito delle strategie di contrasto alla contraffazione e alla filiera illegale dei farmaci, con particolare attenzione alla tutela della salute pubblica e alla corretta gestione dei rimborsi a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Nel corso delle verifiche, gli operatori hanno individuato circa 200 confezioni di medicinali e dispositivi medici sprovvisti della fustella, elemento identificativo utilizzato anche per tracciare i farmaci e documentarne la dispensazione ai fini del rimborso da parte del SSN. Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti per verificare l'eventuale esistenza di un meccanismo di rimborso fraudolento a carico del Servizio Sanitario Nazionale. La somma complessivamente ipotizzata si aggirerebbe intorno ai 10.000 euro.



La responsabile della farmacia è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Terni, con l’ipotesi di reato di truffa aggravata ai danni dello Stato. Le indagini proseguono per ricostruire l’intera vicenda e accertare eventuali responsabilità.