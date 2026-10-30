Stipendi pagati a singhiozzo, mensilità liquidate soltanto in parte e buste paga che non arrivano. È la situazione denunciata da Fratelli d’Italia per il personale degli asili nido di Assisi, dove le difficoltà economiche della cooperativa che gestisce il servizio si starebbero ripercuotendo direttamente sulle lavoratrici.

Secondo quanto riferito dal partito, sarebbe ormai diventata una prassi la corresponsione di semplici acconti sugli stipendi, senza che agli importi versati corrisponda la consegna delle relative buste paga. Una condizione che ha spinto Fratelli d’Italia a intervenire sulla vicenda, chiedendo conto all’Amministrazione comunale di quanto sta accadendo.

A giustificare i ritardi nei pagamenti sarebbero state le "difficoltà finanziarie ed economiche" della cooperativa, che avrebbe comunicato al personale la necessità di subordinare le retribuzioni ai flussi di cassa e agli incassi, sia dai privati sia dalle stazioni appaltanti.

Una spiegazione che Fratelli d’Italia giudica inaccettabile. "Non si può pretendere - sottolinea la capogruppo Serena Morosi - che il personale svolga con serenità un compito così delicato mentre viene privato della certezza della propria retribuzione, scaricando sulla pelle delle lavoratrici presunti problemi di liquidità o di gestione dei flussi finanziari".

La questione, secondo il partito, chiama direttamente in causa anche il Comune di Assisi, in quanto ente appaltante e soggetto tenuto a vigilare sulla corretta gestione del servizio. "Quando un servizio educativo essenziale viene appaltato all’esterno, l’Amministrazione comunale non può considerarsi uno spettatore neutrale: il Comune ha il dovere istituzionale di vigilare sulla corretta esecuzione del contratto, sulla regolarità degli appalti e sul rispetto dei diritti fondamentali di chi quel servizio lo rende possibile ogni singolo giorno".

Da qui la decisione di depositare un’interrogazione rivolta al sindaco e all’assessore competente. Tre i punti sui quali Fratelli d’Italia chiede risposte: se l’amministrazione fosse già a conoscenza della situazione retributiva del personale; quali controlli siano stati effettuati nei confronti della cooperativa per verificare il rispetto degli obblighi contrattuali; quali provvedimenti urgenti si intendano adottare per tutelare le lavoratrici e garantire la regolarità e la continuità del servizio educativo.

L’obiettivo è fare piena luce sui ritardi e capire quali strumenti il Comune intenda mettere in campo per impedire che le difficoltà economiche del gestore ricadano su chi ogni giorno lavora negli asili nido. "Non intendiamo lasciare sole le lavoratrici, costrette a subire ritardi ingiustificati e a lavorare senza la certezza dello stipendio e persino senza la trasparenza delle buste paga", sottolineano da Fratelli d’Italia, che conclude chiedendo risposte trasparenti all’amministrazione. "Il rispetto del lavoro - conclude Morosi - comincia dalla puntualità e dalla regolarità delle retribuzioni, e un Comune serio si misura anche dalla capacità di pretendere che chi gestisce servizi pubblici per suo conto tratti i lavoratori con la dignità che meritano".