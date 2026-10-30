Aveva 35 anni, era originario di Orvieto e prestava servizio nella base militare di Viterbo. È Claudio Marchesi, sergente dell’Esercito italiano, una delle vittime dell’incidente che nel pomeriggio di mercoledì 29 ottobre ha coinvolto un elicottero CH-47 Chinook nella zona di Brčko, in Bosnia-Erzegovina, durante le attività legate alla missione europea Eufor Althea.

Marchesi prestava servizio con l’Aviazione della Forza armata: da circa tre anni non viveva più a Orvieto, ma nella città umbra sono rimasti i suoi affetti più cari: i genitori, un fratello e una sorella, tutti piuttosto conosciuti nella zona di Allerona, dove vive la famiglia.Appassionato di sport, amava lo sci e il calcio, discipline che aveva praticato fin da ragazzo, e la corsa.

La dinamica dell'incidente

Il velivolo coinvolto nell'incidente è un Boeing CH-47 Chinook, elicottero da trasporto pesante dell’Esercito italiano, impegnato nell'ambito della missione Eufor Althea, operazione della Forza militare dell'Unione Europea in Bosnia-Erzegovina.

Secondo le prime ricostruzioni, l'elicottero sarebbe partito nella mattinata di martedì da Viterbo e, dopo uno scalo all'aeroporto militare di Pratica di Mare, avrebbe raggiunto la Bosnia. Nel pomeriggio di mercoledì 29 ottobre, per cause ancora da accertare, il velivolo è precipitato nella zona di Brčko, al confine con la Serbia. Quattro le vittime e dodici i feriti, uno dei quali gravissimo.

Il cordoglio dell'Umbria

La notizia della morte di Claudio Marchesi ha suscitato profondo dolore anche in Umbria. La presidente della Regione, a nome personale e dell'intera Giunta, ha espresso cordoglio per la morte delle vittime dell'incidente, manifestando in particolare vicinanza alla famiglia del sergente originario di Orvieto.

"La tragica morte dei quattro militari nell’incidente avvenuto in Bosnia - la nota della Regione - ci lascia sgomenti e addolorati. A nome mio e di tutta la Giunta Regionale esprimo il più sincero cordoglio e la nostra vicinanza alle famiglie delle vittime. Un pensiero particolare va alla famiglia del sergente umbro Claudio Marchesi, di Orvieto. Ci stringiamo con affetto ai suoi genitori, al fratello, alla sorella e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, condividendo il dolore per la perdita di Claudio, che ha perso la vita nell’adempimento del proprio dovere".

"Con profonda commozione e sincero dolore - commenta il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani - ho appreso la notizia della scomparsa del sergente Claudio Marchesi, il giovane militare impegnato in missione in Bosnia coinvolto nell’incidente aereo. In questo momento di profonda tristezza, la nostra comunità si stringe con rispetto attorno ai familiari, rinnovando la riconoscenza a tutti i militari che operano anche lontano dalla nostra Patria in contesti difficili e rischiosi. A nome mio personale e dell’Amministrazione Comunale, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia, ai suoi affetti più cari e a tutti coloro che piangono la tragica perdita dei quattro militari dell’Esercito e della Croce Rossa deceduti in Bosnia. A loro va il nostro pensiero e l’abbraccio affettuoso di tutta la città".

"Di fronte a una tragedia così dolorosa - afferma la deputata del Movimento 5 Stelle, Emma Pavanelli - le parole non sono mai sufficienti. Esprimo il mio più profondo cordoglio per la morte dei quattro militari italiani coinvolti nel tragico incidente in elicottero in Bosnia-Erzegovina e rivolgo un pensiero commosso alle loro famiglie, ai loro affetti e a tutti coloro che stanno vivendo queste ore di immenso dolore. Un abbraccio particolare va ai familiari del sergente Claudio Marchesi, originario di Orvieto, alla comunità di Canale e a tutta la comunità orvietana, colpite da una perdita che lascia sgomenti. A loro desidero esprimere la mia più sincera vicinanza, nella consapevolezza che nessuna parola possa alleviare una sofferenza così grande. Il mio pensiero va anche ai militari feriti, ai quali auguro una pronta guarigione, e a tutte le donne e gli uomini delle Forze armate e della Croce Rossa impegnati nelle operazioni di soccorso”