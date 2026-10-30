La tragica morte di un operaio di appena 20 anni nell’incidente sul lavoro avvenuto a Valtopina riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel pomeriggio odierno, in Prefettura a Perugia, si è svolta una riunione convocata dal prefetto Paolo Canaparo per fare il punto sull’andamento degli infortuni nella provincia e individuare nuove strategie di prevenzione e controllo. Al centro dell’incontro, al quale hanno partecipato i vertici della magistratura umbra, le istituzioni regionali e provinciali e i rappresentanti degli organismi di vigilanza, la necessità di rafforzare la collaborazione tra gli enti competenti e rendere più efficace l’azione di contrasto agli incidenti sul lavoro.

Infortuni in aumento del 5,6%

Nel corso della riunione, gli organismi di vigilanza hanno illustrato i primi dati relativi agli infortuni sul lavoro nella provincia di Perugia. Nei primi otto mesi dell’anno si registra un aumento del 5,6% degli incidenti, mentre il numero degli eventi con esito mortale risulta stabile.

L’andamento delle attività ispettive è invece in linea con i risultati dell’anno precedente. La Regione ha inoltre evidenziato un livello di copertura dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) pari al 7,8%, a fronte di uno standard del 5%. I controlli sono stati concentrati nei settori considerati prioritari attraverso un piano straordinario di vigilanza.

Dati che confermano la necessità di mantenere alta l’attenzione, soprattutto nei comparti produttivi maggiormente esposti ai rischi e nelle attività caratterizzate da condizioni di particolare vulnerabilità.

Un Osservatorio permanente per coordinare gli interventi

La principale novità emersa dall’incontro è la decisione di costituire un Osservatorio permanente provinciale sulla sicurezza sul lavoro, destinato a diventare una sede stabile di confronto, monitoraggio e coordinamento tra le diverse istituzioni coinvolte.

L’organismo avrà il compito di raccogliere e condividere periodicamente i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali, elaborare un quadro aggiornato del fenomeno infortunistico nel territorio e individuare i settori produttivi e le aree maggiormente esposti ai rischi.

Particolare attenzione sarà riservata ai piccoli cantieri, ai lavori edili e alle attività che presentano maggiori criticità sotto il profilo della sicurezza. L’Osservatorio dovrà inoltre favorire il raccordo tra gli enti competenti, promuovere iniziative di prevenzione e sensibilizzazione e definire linee di intervento condivise sulla base dei dati raccolti e delle criticità individuate.

Contrasto al lavoro irregolare e più controlli

Tra gli obiettivi indicati figura anche il rafforzamento delle iniziative contro il lavoro irregolare e sommerso, attraverso una maggiore collaborazione e uno scambio più efficace di informazioni tra i diversi organismi. L’intento è costruire una rete stabile di controllo e prevenzione, capace di intervenire sulle situazioni di rischio e di diffondere una più solida cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le finalità dell’iniziativa sono state pienamente condivise dal procuratore generale presso la Corte d’Appello, Sergio Sottani, e dai procuratori della Repubblica di Perugia e Spoleto, Gennaro Iannarone e Claudio Cicchella. I rappresentanti della magistratura hanno manifestato particolare interesse per la costituzione dell’Osservatorio, sottolineando l’importanza di un’analisi dinamica dei dati, sia quantitativi sia qualitativi, per monitorare il fenomeno e orientare gli interventi.

Le istituzioni riunite in Prefettura

Alla riunione hanno preso parte, oltre al prefetto Canaparo, il procuratore generale Sergio Sottani, il procuratore facente funzioni di Perugia Gennaro Iannarone, il procuratore di Spoleto Claudio Cicchella e la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti.

Presenti anche il vicario del questore di Perugia, Giovanni Giudice, il comandante provinciale dei Carabinieri, Ivan Riccio, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Stefano Pietrosanto, il direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro, Andrea Benedetti, la direttrice provinciale dell’INAIL, Lorenza Nistri, e i rappresentanti delle USL 1 e USL 2, Patrizia Bodo e Piero Calsilli.

“La riunione ha consentito di rafforzare l’azione comune sul fronte della prevenzione, del controllo e della formazione. Dobbiamo operare insieme per ridurre l’esposizione al rischio dei lavoratori evitando il ripetersi di tragedie analoghe a quella avvenuta a Valtopina. La Prefettura e tutte le altre istituzioni sono alleate per garantire il diritto a lavorare in sicurezza. Convocherò la prossima settimana le parti datoriali e sindacali affinché vi siano massima condivisione e supporto per affrontare queste delicatissime problematiche”, ha dichiarato il Prefetto di Perugia, Paolo Canaparo.







