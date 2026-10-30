Correre la maratona di New York con l’appoggio della propria azienda: questa è la missione impossibile proposta dall’azienda bastiola NTS Project, impegnata nella creazione di software digitali utili alle imprese per funzionare quotidianamente, grazie alla quale due dipendenti potranno percorrere i 42km più celebri del mondo. L’idea si chiama “#melasonosudata” e nasce dalla volontà di dare alle persone l’opportunità di superare una sfida apparentemente insormontabile mettendo a disposizione ogni risorsa necessaria.

Il prossimo 1 novembre infatti Massimo, dipendente della NTS Project e runner ormai esperto con alle spalle già 7 maratone, e Cristina, la quale ha iniziato a correre da zero iniziando ad allenarsi per la maratona, saranno in quel di Manhattan supportati completamente dall’impresa per cui lavorano per un’esperienza in grado di coinvolgere anche colleghi e clienti. Ma il sogno dei 42 km è diventato anche un invito al benessere più in generale: in ufficio si è sparsa la voce e molte persone di tutte le età hanno iniziato a correre, anche chi calcava una pista d’atletica per la prima volta.



Ma l’idea è di trovare una sfida ogni anno che piaccia e motivi i dipendenti: dopo la maratona newyorkese, ogni anno qualunque collaboratore potrà proporre un’idea e i dirigenti sceglieranno quali realizzare, per dare la possibilità a tutti di vedere il proprio sogno avversarsi.

Il percorso che porta a NY

Il viaggio verso la Grande Mela è già iniziato da tutti gli allenamenti compiuti sulla pista del Santa Giuliana di Perugia, nella Perugia Half Jazz Marathon, e per ultimo anche nella Bettona Crossing del 26 settembre. Tutto ciò anche grazie al continuo appoggio che NTS Project offre da anni a Umbria Crossing, condividendone l’attenzione per sport, natura, benessere e sostenibilità.

Il sostegno della clientela e il futuro: un sogno da realizzare per ogni dipendente

La missione di Cristina e Massimo è appoggiata anche dalla clientela dell’azienda bastiola: grazie all’iniziativa “Adotta 1km”, infatti, i clienti potranno adottare un pezzo del percorso della maratona in maniera gratuita accompagnando in maniera simbolica i due e ricevendo in cambio dei simpatici gadget come il pettorale con indicato il numero del km adottato.

“L’idea - spiega Massimo, contattato da Tuttoggi.info che ha voluto sentire come fosse nata quest’idea e come la abbia accolta essendo già esperto di maratone - è nata per caso perché usavamo il termine missione impossibile per complicati obiettivi aziendali. Poi un giorno il direttore Gianpaolo Malizia ha proposto al marito di Cristina, anche lui dipendente della nostra azienda, di compiere davvero un’impresa mandando due di noi a correre a New York. Per me è stata una notizia incredibile, avevo già corso 7 maratone ma correre questa era un sogno nel cassetto”.

Alla domanda sul perché avessero scelto proprio una meta così lontana ci ha raccontato un aneddoto emozionante: “Oltre ad essere la corsa più famosa, il destino l’ha scelta per noi: due anni fa durante una grande festa organizzata per celebrare i 30 anni di vita dell’azienda abbiamo ingaggiato un attore, che durante il suo spettacolo ci ha presentato il libro di un giornalista che ha corso la maratona di NY per fuggire dalla depressione. È stato un momento toccante soprattutto per chi, come me, correva”.



Come detto “da quest’anno ogni anno qualunque collaboratore potrà proporre una sua missione e l’azienda sceglierà quali finanziare per realizzare i nostri sogni - spiega ancora Massimo - Da sempre sponsorizziamo eventi sportivi per Umbria Crossing ma non ci eravamo mai spinti a questo punto. È bello vedere che siamo riusciti a coinvolgere i colleghi, che stanno iniziando a correre, ed i clienti che hanno adottato 1km grazie alla nostra iniziativa e potranno sostenerci dunque in maniera gratuita da lontano, inoltre riceveranno dei gadget come cappello e pettorale con il numero di km adottato”. (Francesco D’Atanasio)