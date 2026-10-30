Quarant’anni di ritardi, barriere architettoniche ancora presenti e diritti che, secondo la denuncia, continuano a non trovare piena attuazione. È questo il quadro delineato dall’avvocata Sabrina Santarelli, che ha notificato una formale diffida via PEC al Comune di Foligno e a una serie di istituzioni ed enti competenti, chiedendo la cessazione delle condotte ritenute discriminatorie e l’adozione urgente del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA). L’iniziativa legale è stata intrapresa in nome e per conto di una persona titolare della Carta europea della disabilità e coinvolge, oltre all’amministrazione comunale, la Regione Umbria, la Prefettura di Perugia, la Procura regionale della Corte dei conti, l’Ausl Umbria 2, i Garanti regionale e nazionale dei diritti delle persone con disabilità, l’ANAC, il ministro per le Disabilità e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ciascuno per i profili di propria competenza.

A dare il “la” alla diffida la Seconda Commissione consiliare del 16 giugno, nel corso della quale l’amministrazione avrebbe descritto la situazione attuale come un “punto zero”, annunciando l’intenzione di reperire risorse per procedere alla mappatura della città. “Parlare di ‘punto zero’nel 2026 è una clamorosa e inaccettabile ammissione di colpa, anche visto che l’obbligo di predisporre i PEBA risale alla legge del 1986, successivamente integrata dalla normativa del 1992”, il testo della missiva. La mappatura delle criticità, sostiene l’avvocato, non può rappresentare un punto di partenza assoluto dopo tanti anni di obblighi normativi, né l’eliminazione degli ostacoli può essere subordinata esclusivamente alla disponibilità di finanziamenti straordinari. “L’accessibilità e la mobilità autonoma delle persone con disabilità non sono un optional o un progetto di abbellimento da finanziare solo se avanzano fondi dai bandi straordinari del PNRR, ma rappresentano un diritto costituzionale perfetto e assoluto”, le parole Nella diffida sono dunque evidenziate le difficoltà incontrate quotidianamente dalle persone con disabilità a Foligno: uno dei casi è l’ingresso dello Sportello del Cittadino, segnalato come privo di una rampa di accesso, e la presenza di barriere all’interno della biblioteca comunale.

“Magagne” anche nelle scuole: nel caso della scuola di Santa Caterina, la contestazione riguarda l’assenza di strutture idonee a consentire ai bambini in carrozzina di raggiungere la mensa situata al piano superiore insieme ai propri compagni. Una situazione che, se confermata, solleverebbe questioni rilevanti non soltanto sul piano dell’accessibilità degli edifici, ma anche su quello dell’inclusione e della partecipazione alla vita scolastica. “Costringere una persona con disabilità a dover continuamente negoziare o richiedere l’accesso a un luogo pubblico trasforma un diritto sacrosanto in una benevola concessione, ledendo la dignità stessa dell’individuo e configurando una discriminazione materiale e psicologica ai sensi della Legge 67/2006”, spiega Santarelli.

Fari puntati anche sulla regolarità dei controlli urbanistici effettuati dal Comune dal 1989 a oggi, con particolare riferimento al rilascio dei certificati di agibilità per edifici pubblici e privati. Secondo quanto sostenuto nella missiva, in alcuni casi sarebbero state dichiarate conformità non coerenti con le prescrizioni tecniche minime. Tra gli esempi richiamati figura la mancata installazione dei corrimani sulle scale, anche in relazione all’immobile in cui risiede la persona assistita dall’avvocata. La diffida assegna al Comune di Foligno e agli altri enti destinatari un termine di 15 giorni per avviare gli accertamenti tecnici richiesti e adottare i provvedimenti necessari, altrimenti Santarelli si rivolgerà agli organi competenti.