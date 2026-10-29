Bandecchi continua a fare la parte del Joker e, probabilmente, continuerà con gli sberleffi. Dopo l'iniziativa flop del centrodestra della raccolta firme per le dimissioni dal notaio Cirilli per far cadere la Giunta Bandecchi, anche il Pd e il campo largo hanno messo in campo la loro linea: mozione di sfiducia al sindaco.

Pd tra diktat e mozioni

Il diktat, arrivato addirittura dal Nazionale del Pd, sarebbe stato quello di firmare le dimissioni, ma a livello locale il messaggio è stato rimandato al mittente. Così è scattata la mediazione del Regionale e il Segretario, Damiano Bernardini, da Perugia scrive: “Il Pd lavorerà in Consiglio comunale, insieme alle forze della coalizione, per favorire la convergenza più ampia possibile su un percorso di sfiducia, da costruire nella sede più alta della rappresentanza democratica della città. È necessario, però, che tutti escano dalle ambiguità. Chi sceglie di continuare a fare da stampella a questa amministrazione, o di ricorrere ad acrobazie istituzionali per garantirle qualche scampolo di sopravvivenza, si assume una responsabilità enorme di fronte alla città, ai cittadini e alle istituzioni”. A convergere sulla linea è il centrosinistra (PD, M5S, AVS, PSI, Casa Riformista-Iv e Rifondazioni Comunista), dopo un lungo e serrato confronto tra le segreterie regionali.

Chi non voterà la mozione?

Molto probabilmente questa mozione non andrà a buon fine, perché se è vero che tutti chiedono la testa di Bandecchi, almeno a parole, poi nei fatti ci sono consiglieri che non sarebbero affatto disposti a votare la sfiducia al sindaco. Secondo quanto Tuttoggi è in grado di anticipare, sarebbero proprio i 4 dissidenti di Alternativa Popolare confluiti nel gruppo “Per Terni” (Severoni, Sterlini, Mengaroni, Colasanti) a non volere essere determinanti per dare la spallata al sindaco. A questi si aggiungerebbero i nomi di Valdimiro Orsini e Francesco Maria Ferranti (che, come noto, è stato sospeso da Forza Italia proprio per il suo flirt politico con Bandecchi), da sempre 'simpatizzanti' senza pubblica ammissione del sindaco.

La strategia del PD

La mossa del Pd sembrerebbe una strategia politica per far uscire allo scoperto chi dice una cosa a parole e poi non la mantiene coi fatti. Ci sarebbe dunque già una certa consapevolezza di una possibile 'sconfitta' della mozione di sfiducia, ma almeno si giocherebbe a carte scoperte e ognuno sarebbe messo davanti alle sue responsabilità nel votare a favore o contro. A quel punto si farà la conta e si faranno i conti.

Bandecchi Joker

E intanto Bandecchi se la ride. E come dargli torto? Un sindaco che politicamente non avrebbe la maggioranza per governare, di fatto, invece, è tenuto in piedi dalle iniziative divergenti delle opposizioni che non riescono a trovare il modo di mettersi d'accordo con un'azione coordinata. Si muovono in 'disordine' sparso, cercando di creare 'diversivi' che fanno gongolare il sindaco che muove ancora con disinvoltura i fili di Palazzo Spada e sfida i suoi detrattori: “Non arriveranno mai alle firme per raccogliere la mozione di sfiducia né ai 17 consiglieri necessari per il voto. Mi ci gioco lo stipendio”.