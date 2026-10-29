L'ombra della crisi amministrativa si allunga in maniera pesante su Palazzo Pretorio, a Gubbio. Quella che doveva essere una semplice seduta contabile per l'approvazione del bilancio consolidato si è trasformata nell'ennesimo scricchiolio strutturale per la maggioranza guidata dal sindaco Vittorio Fiorucci. Anche in questa seduta non sono infatti mancati colpi di scena, consiglieri "salvatori" dell'ultimo minuto, e persino lo scontro aperto tra i vertici dell'aula.

La corsa contro il tempo e lo scontro Fiorucci-Martinelli

Dopo il clamoroso fallimento di ieri (28 ottobre), quando il Consiglio comunale è saltato per mancanza del numero legale, la seduta straordinaria di oggi (29 ottobre) ha permesso di evitare per un soffio il baratro sanzionatorio legato alla scadenza del 30 ottobre, che avrebbe comportato anche il blocco delle assunzioni per l'Ente.

Ma l'avvio dei lavori è stato tutt'altro che sereno. L'aula ha raggiunto il numero legale per un soffio grazie all'ingresso in extremis del consigliere Pascolini, ma a surriscaldare subito il clima è stato un duro botta e risposta tra il presidente del Consiglio comunale Mattia Martinelli ed il primo cittadino Fiorucci, sedutosi tra i banchi dei consiglieri. Oggetto del contendere è stato il richiamo del primo sulla ritardata presenza degli assessori, con Martinelli che ha minacciato anche l’espulsione del primo cittadino dall’assise. “Non prendo insegnamenti da nessuno”, è stata la replica piccata lanciata da Fiorucci, poi accomodatosi al suo posto.

Tensioni in maggioranza e il caso Farneti

Al momento del voto sul bilancio consolidato, le crepe all'interno del centrodestra eugubino si sono palesate chiaramente nei numeri: il provvedimento è passato con appena 10 voti favorevoli, 7 contrari e l'astensione di tre consiglieri di Forza Italia.

A coronare una giornata ad altissima tensione politica è arrivato poi il colpo di scena finale: l'inaspettato annuncio dell'assessore al Bilancio Filippo Farneti, che ha comunicato in aula la propria uscita da Gubbio Civica e la decisione di rimettere le deleghe nelle mani del sindaco. Una mossa maturata all'insaputa dello stesso Fiorucci, il quale ha rigettato nell'immediato le dimissioni rinnovando la fiducia al proprio assessore (poi uscito dall’aula).

L'attacco frontale delle minoranze “Maggioranza allo sbando”

A stretto giro è arrivata la presa di posizione congiunta e durissima di tutti i gruppi di opposizione, che puntano l'indice contro il secondo Consiglio consecutivo fatto saltare per la mancanza del numero legale dopo la votazione dei primi punti.

“Per il secondo giorno consecutivo la maggioranza non è stata in grado di garantire il numero legale in Consiglio comunale – hanno fatto sapere le minoranze - Un fatto che non può più essere liquidato come un incidente: è la dimostrazione di una crisi politica e amministrativa ormai evidente. Ieri, nella riunione dei capigruppo, tutte le forze di minoranza hanno dimostrato senso di responsabilità, consentendo la convocazione urgente di un nuovo Consiglio. Lo abbiamo fatto per permettere alla maggioranza di affrontare atti amministrativi importanti, dal bilancio consolidato alle variazioni di bilancio. Abbiamo offerto una possibilità concreta di rimediare al fallimento della seduta precedente”.

“Oggi, però, dopo i primi due punti all’ordine del giorno, alcuni consiglieri di maggioranza hanno lasciato l’aula, facendo venire meno il numero legale. A quel punto le minoranze hanno preso atto dell’impossibilità di proseguire e il Consiglio è saltato per la seconda volta consecutiva. La maggioranza ha avuto un’altra occasione e l’ha sprecata. A rendere ancora più grave la giornata è stato l’annuncio dell’assessore al Bilancio Farneti, episodio che rivela una frattura profonda. Siamo di fronte ad un’amministrazione che non riesce a governare. Le minoranze hanno fatto la loro parte: ora la maggioranza smetta di trascinare Gubbio in una crisi senza sbocco, si assuma le proprie responsabilità e tragga le conseguenze politiche di questo fallimento”.