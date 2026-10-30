A dieci anni dal terremoto del 2016, l’Umbria consegna un bilancio che fotografa l’avanzamento della ricostruzione e i traguardi già raggiunti. Secondo l’elaborazione dell’Ufficio speciale ricostruzione Umbria, sono stati conclusi 2.625 cantieri privati, a fronte di 4.054 avviati, con 1,64 miliardi di euro di contributi concessi e 1,09 miliardi già liquidati. Sul fronte pubblico risultano finanziati 574 interventi per oltre 830 milioni e il 97,5% delle opere è stato avviato. Numeri che si traducono in case restituite, servizi riaperti e spazi di comunità nuovamente fruibili, soprattutto nei territori di Norcia, Cascia e Preci.

Il quadro della ricostruzione privata

L’Usr Umbria indica un lavoro ormai a regime, con la definizione di oltre nove pratiche su dieci. Su 5.577 istanze presentate, 4.081 sono state accolte (di cui 4.054 con decreto di concessione del contributo) e 1.070 rigettate o archiviate su istanza di parte. L’indice complessivo di attuazione in capo all’Usr è al 92%.

La ricostruzione leggera è in dirittura d’arrivo con circa il 95% delle istanze evase e 2.107 cantieri conclusi. La ricostruzione pesante procede con una percentuale di evasione pari a circa l’89% delle domande presentate in forma completa e 518 cantieri già chiusi. Complessivamente, a saldo dell’ultimo stato di avanzamento lavori, sono stati liquidati 2.625 cantieri, un ritorno alla normalità per una quota consistente di famiglie e attività economiche.

Nel Super Cratere, i dati aggiornati per i comuni più colpiti confermano la portata del processo:

Cascia . 415 istanze accolte (85%), 51 rigettate o archiviate (11%), 23 in istruttoria (4%).

Norcia . 1.322 istanze accolte (73%), 336 rigettate o archiviate (19%), 149 in istruttoria (8%).

Preci. 182 istanze accolte (78%), 32 rigettate o archiviate (14%), 18 in istruttoria (8%).

Il volume finanziario delle richieste ammonta a 2,22 miliardi di euro in Umbria, con 1,64 miliardi concessi e 1,09 miliardi già erogati.

Opere pubbliche e servizi essenziali

La ricostruzione pubblica segna il consolidamento di un cambio di passo negli ultimi anni. In un territorio dove il sisma ha interessato 63 comuni su 92, risultano finanziati 574 interventi per 830.277.039,78 euro, il 97,5% dei quali già avviato almeno con la nomina del Rup. A queste risorse si sommano oltre 153 milioni per 194 interventi su edifici di culto e beni culturali, con 38 lavori ultimati e 56 in corso, e 4,2 milioni di euro da donazioni SMS per 12 Centri di Comunità. Più del 60% dei fondi complessivi, pari a 562 milioni per 210 interventi, è gestito con Ordinanze Speciali nei comuni di Cascia, Norcia e Preci.

Tra i risultati già visibili alla cittadinanza spiccano a Norcia la riapertura al culto della basilica di San Benedetto, il ritorno del teatro civico, della sede comunale di via Solferino e del Palazzo Comunale del XIII secolo messo in sicurezza con isolatori sismici. A Cascia sono tornati fruibili il municipio di Palazzo Frenfanelli e la chiesa di San Francesco, oltre alla riqualificazione viaria dell’area scolastica e dell’ospedale. In Valnerina e in altri centri sono stati ultimati i Centri di Comunità di Vallo di Nera, Preci (Todiano), Monteleone di Spoleto e Cascia (Maltignano). A Cerreto di Spoleto ha riaperto l’hotel Panorama e sono stati completati il palazzo comunale e gli alloggi Ater.

I cantieri strategici in corso

La sanità segna un passaggio chiave con l’inaugurazione, oggi, degli edifici degli ospedali di Cascia e Norcia. Al loro interno hanno già aperto le Case di Comunità con i fondi del Pnrr.

Prosegue l’attenzione su istruzione, cultura, sicurezza e infrastrutture. A Norcia avanzano i lavori per la caserma dei Carabinieri e per il museo della Castellina. Dal 26 ottobre sono partiti gli interventi sul complesso monumentale di San Francesco, polo culturale cittadino con biblioteca, archivio storico, auditorium e centro di educazione ambientale, proprietà dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Lombrici, Fusconi, Renzi, con Ufficio speciale ricostruzione Umbria soggetto attuatore.

Procedono i progetti pilota a Preci sull’abbazia di S. Eutizio e a Norcia su Palazzo Finocchioli e la frana di Abeto. A Castelluccio di Norcia è in corso un modello integrato pubblico-privato con una piastra di fondazione dotata di 300 isolatori sismici su cui ricostruire immobili e spazi pubblici. Proprio il 30 ottobre è fissata la conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto della piastra e per il ripristino della funzionalità della palestra dell’istituto omnicomprensivo De Gasperi-Battaglia nel comune di Norcia. Per il polo scolastico di Norcia è stata individuata la nuova impresa esecutrice, con ripresa delle lavorazioni. A Cascia il nuovo polo scolastico procede con le demolizioni completate e l’imminente avvio delle operazioni di modellamento del terreno e scavo. A San Pellegrino è stata individuata l’impresa per sottoservizi e infrastrutture, con verifiche post gara in corso presso Anac e Usr Umbria.

Le parole istituzionali

“L’avanzamento della ricostruzione – dichiara la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti – si misura anche dal numero di abitazioni restituite alle famiglie, dalle attività che ripartono e dai servizi che tornano a essere accessibili. Ringrazio per il lavoro svolto l’Ufficio speciale ricostruzione Umbria, la Struttura commissariale, i Comuni e tutti i soggetti coinvolti: il lavoro di squadra ha consentito di raggiungere questi importanti risultati. Ora dobbiamo completare gli interventi e soprattutto accompagnare la completa rinascita delle comunità. Sicurezza, salute, scuola e lavoro sono le condizioni per garantire un futuro a questi territori”.

Perché conta per l’Umbria

La ricostruzione non è solo edilizia ma coesione sociale, continuità dei servizi e rilancio economico. La riapertura di scuole, presidi sanitari e luoghi della cultura restituisce fiducia e tempo di vita ai residenti, rafforzando le condizioni per il ripopolamento delle aree interne. L’uso diffuso di isolatori sismici e l’attenzione all’efficienza energetica indicano un metodo replicabile, orientato alla sicurezza e alla sostenibilità.

I prossimi passi

La priorità resta chiudere i cantieri ancora aperti, accompagnando famiglie e imprese nel rientro definitivo. La messa a regime degli ospedali di Norcia e Cascia, il completamento dei poli scolastici e dei presidi culturali e di sicurezza potrà consolidare la ripartenza della Valnerina, con impatti positivi su formazione, occupazione e attrattività territoriale. La traiettoria è tracciata e chiama a un ultimo sforzo coordinato delle istituzioni e delle comunità locali.