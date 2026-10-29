"Roditori vicino a cucine scuole", Comune precisa "Situazione circoscritta al cantiere"

La presenza di roditori nei pressi dei locali adibiti alla preparazione dei pasti scolastici finisce al centro del dibattito politico a Città di Castello. I consiglieri comunali di opposizione Filippo Schiattelli, Tommaso Campagni, Andrea Lignani Marchesani e Valerio Mancini hanno depositato un'interrogazione urgente rivolta a sindaco, al presidente del Consiglio e assessore competente per chiedere chiarimenti immediati sulle condizioni igienico-sanitarie dell'area e sull'individuazione delle relative responsabilità gestionali.

Pronta la replica dell'amministrazione comunale, che precisa come “la criticità riguardi esclusivamente un cantiere esterno e che l'attività della mensa non è stata in alcun modo compromessa”.

La segnalazione dell'opposizione, topi nei pressi dell'ex convitto

Al centro dell'atto ispettivo c'è lo stabile della Fondazione per l’Istruzione Agraria, ex convitto situato nei pressi della scuola secondaria di primo grado, dove sono ubicate le cucine nelle quali vengono preparati i pasti destinati agli alunni delle scuole dell'infanzia ed elementari del territorio tifernate.

Secondo quanto riportato dai firmatari, si sarebbero verificate ripetute segnalazioni sulla presenza di roditori in prossimità delle porte d'accesso ai locali e nelle aree adiacenti. Una situazione definita allarmante dalle minoranze, che ricordano come la sicurezza alimentare e la tutela della salute dei bambini debbano rappresentare la priorità assoluta dell'amministrazione pubblica.

I punti dell'interrogazione: controlli e competenze

Attraverso il documento depositato, per il quale è stata richiesta risposta scritta e dibattito in aula, i consiglieri di minoranza chiedono alla Giunta di chiarire se sia a conoscenza delle segnalazioni e quali siano stati gli esiti degli eventuali sopralluoghi condotti da uffici comunali o Usl Umbria 1. L'atto ispettivo sollecita dettagli sugli interventi di derattizzazione attivati o in programma.

“La salute dei nostri figli viene prima di ogni altra valutazione e qualsiasi segnalazione riguardante possibili criticità igienico-sanitarie negli ambienti destinati alla preparazione dei pasti scolastici deve essere affrontata con tempestività, trasparenza e rigore”, hanno sottolineato i firmatari.

Comune “Cantiere della palestra, avviate segnalazioni per la derattizzazione”

A stretto giro è arrivata la nota di chiarimento dell'amministrazione comunale, che oltre a confermare che “le risposte dettagliate verranno fornite in aula non appena l'atto sarà calendarizzato”, ha puntualizzato l'esatta collocazione del problema e rassicurato la cittadinanza: “La segnalazione in oggetto riguarda una situazione che afferisce al cantiere dei lavori di realizzazione della palestra che si trova presso l’istituto agrario. A tale proposito è stata inoltrata segnalazione sia alla Provincia di Perugia che alla Fondazione Agraria, proprietari degli immobili, in modo che possano provvedere per loro competenza alla derattizzazione dell’area. Tale situazione non ha minimamente interessato i locali e compromesso l’attività della mensa”.