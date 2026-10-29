Saxa, Cig sbloccata dal Ministero "Ora Inps paghi subito, siamo senza soldi da luglio"

Un passaggio decisivo, ma che da solo non basta a dare da mangiare alle famiglie né a saldare le bollette. Dopo mesi di attesa estenuante, assemblee pubbliche e continui solleciti, è arrivata la firma del Ministero del Lavoro sul decreto che sblocca la cassa integrazione per i lavoratori della Saxa di Gualdo Tadino.

Un provvedimento atteso disperatamente dalle maestranze dell'azienda in liquidazione giudiziale, prive del sostegno al reddito e senza percepire pagamenti ormai dallo scorso mese di luglio. Ora che il decreto è stato siglato, la palla passa formalmente all'Inps, chiamato ad accelerare al massimo i tempi di erogazione delle somme spettanti.

La denuncia della Filctem Cgil “Lavoratori non possono più attendere”

A fare il punto della situazione, a nome del sindacato maggioritario in azienda, è Daiana Sportellini, segretaria generale Filctem Cgil Perugia. Nel rimarcare l'azione intrapresa a tutela dei dipendenti, la sindacalista richiama le istituzioni alle proprie responsabilità:

“Forti della fiducia della maggioranza dei lavoratori, abbiamo incalzato il Ministero e preteso risposte. Continueremo a esercitare fino in fondo la nostra responsabilità di rappresentanza, senza concedere spazio a ulteriori rinvii. Ma una firma non paga le bollette e non mette il pane in tavola. Questa vertenza avrà una risposta concreta soltanto quando le somme dovute arriveranno sui conti dei lavoratori. Con l’azienda in liquidazione giudiziale, sulle famiglie pesa già una profonda incertezza occupazionale. È inaccettabile che a questa si aggiunga l’attesa estenuante di un sostegno al reddito essenziale: la cassa integrazione è un diritto”.

Particolarmente drammatico è il quadro economico in cui versano le famiglie dei dipendenti Saxa, costrette a fare i conti con un blocco dei pagamenti che si trascina da metà estate e che sta esasperando il clima sociale.

Ultimatum all'Inps, pronto un presidio di protesta

Con il via libera del Ministero, l'attenzione della sigla di categoria si sposta ora interamente sull'istituto di previdenza sociale. La Filctem Cgil chiede che la pratica venga smaltita immediatamente e pretende la definizione di tempi certi per l'accredito degli stipendi arretrati.

“Chiediamo che la pratica venga trattata con la massima urgenza – conclude Sportellini –. Ci è stato ripetuto che, dopo la firma ministeriale, sarebbe bastato 'un clic'. Adesso a quelle parole devono seguire i fatti. Il tempo degli scaricabarile è finito. La Filctem Cgil è pronta a organizzare un presidio sotto la sede dell’Inps se non arriveranno risposte concrete e immediate. Non accetteremo che siano ancora le lavoratrici e i lavoratori a pagare il prezzo dei ritardi amministrativi. La dignità del lavoro si difende anche garantendo il reddito a chi oggi vive una crisi industriale. Terremo alta la mobilitazione fino all’effettiva erogazione di quanto dovuto”.