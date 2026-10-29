Si è allontanato dalla struttura terapeutica in cui era sottoposto agli arresti domiciliari, tentando poi di sfuggire ai carabinieri fuggendo nei campi. Protagonista della vicenda un cittadino italiano arrestato in flagranza di reato dai militari del radiomobile della compagnia Amelia con le accuse di evasione e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.

L’episodio si è verificato nella serata di martedì scorso. L’uomo si trovava agli arresti domiciliari presso una struttura terapeutica della zona dal 16 ottobre, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma nell’ambito di un procedimento per maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

Nel tardo pomeriggio, però, si sarebbe allontanato senza autorizzazione, facendo perdere le proprie tracce. Dopo aver ricevuto la segnalazione dagli operatori del centro, i carabinieri hanno avviato le ricerche, individuando l’uomo lungo la strada provinciale 8 Ortana. Alla vista dell’auto dell’Arma, l’uomo avrebbe tentato un’ulteriore fuga attraverso i campi, ma è stato rapidamente raggiunto e bloccato.

Durante la perquisizione personale, il fuggitivo, apparso in evidente stato di alterazione presumibilmente riconducibile all’abuso di alcolici, è stato trovato in possesso di un coltello da cucina con una lama di circa 12 centimetri, nascosto nella tasca dei pantaloni. L’arma è stata sequestrata e per l’uono è scattato l’arresto. Nel corso della direttissima il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione di residenza a Roma.