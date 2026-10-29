Sarà la Basilica di Santa Rita da Cascia, nel cuore dell'Umbria, a ospitare domenica 1° novembre, alle ore 10.55, la Santa Messa trasmessa in diretta su Rai 1 in occasione della solennità di Tutti i Santi. Un appuntamento che porterà nelle case degli italiani la testimonianza di una delle Sante più amate e venerate nel mondo, simbolo universale di perdono, riconciliazione e speranza.

La celebrazione sarà presieduta da Padre Giustino Casciano, Rettore della Basilica di Santa Rita da Cascia, e vedrà la partecipazione eccezionale delle monache agostiniane del Monastero, che per l'occasione si uniranno ai fedeli in Basilica.

Santa Rita, santa fra i santi, rappresenta una testimonianza particolarmente vicina alla vita delle persone. Sposa, madre e poi monaca agostiniana, ha attraversato il dolore, la perdita e le difficoltà senza rinunciare all'amore e al perdono. Una santità vissuta nella quotidianità, che continua a parlare a milioni di devoti nel mondo.

«Santa Rita ci insegna che la santità non è qualcosa di lontano o riservato a pochi, ma una possibilità concreta che nasce dalle scelte di ogni giorno», dichiara Madre Maria Grazia Cossu, Badessa del Monastero Santa Rita da Cascia. «Rita è diventata santa attraversando le prove della vita, conoscendo il dolore e scegliendo sempre la strada dell'amore e della riconciliazione. Nella festa di Tutti i Santi, il suo esempio ci ricorda che ciascuno di noi, anche nelle difficoltà, può essere uno strumento di pace e di speranza per gli altri. Oggi vogliamo ricordare chi ha sofferto e chi ancora porta le ferite di quel terremoto. Da Cascia, insieme a Santa Rita, desideriamo rinnovare un messaggio di speranza: anche dalle prove più dolorose può nascere una possibilità di rinascita, se nessuno viene lasciato solo».

La Santa Messa sarà animata dalla Corale Santa Rita di Cascia, diretta da Rita Narducci, con Diego Minnozzi all'organo. La regia televisiva sarà curata da Padre Gianni Epifani, con il commento liturgico di Orazio Coclite.

L'appuntamento è per domenica 1° novembre alle ore 10.55 su Rai 1. La celebrazione sarà successivamente disponibile anche su RaiPlay.