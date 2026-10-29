Tre bonifici istantanei per un totale di 35mila euro, disposti dopo essere stata ingannata da un falso operatore bancario: è la truffa di cui è rimasta vittima un’anziana pensionata di Gualdo Cattaneo, e per la quale al termine delle indagini i carabinieri hanno denunciato una donna di 59 anni, già nota alle forze dell’ordine, con l’ipotesi di reato di truffa aggravata.

I fatti risalgono alla fine dello scorso luglio, quando la pensionata ha ricevuto sul proprio cellulare un SMS che segnalava una presunta operazione finanziaria di importo elevato. Nel messaggio era riportato un numero telefonico da contattare nel caso in cui la transazione non fosse stata riconosciuta.

Preoccupata per quanto segnalato, l’anziana ha chiamato il numero indicato, entrando in contatto con una persona che si è presentata come un operatore del servizio anti-frode bancario. Attraverso una serie di raggiri, l’interlocutore è riuscito a convincerla a effettuare tre bonifici istantanei, per un importo complessivo di 35mila euro.

A far emergere l’accaduto sono stati i familiari della pensionata, che hanno lanciato l’allarme consentendo di attivare tempestivamente le procedure antifrode e di avviare gli accertamenti investigativi. Le indagini, condotte dai Carabinieri attraverso approfondimenti patrimoniali e informatici, hanno permesso di individuare il conto corrente sul quale erano confluite le somme, intestato alla donna di 59 anni e acceso presso un istituto di credito.

Sulla base degli elementi raccolti, è stato quindi possibile eseguire un decreto di sequestro preventivo del conto, con il blocco iniziale di circa 15mila euro, poi restituiti alla vittima. Ora proseguono gli accertamenti per rintracciare il denaro restante e ricostruire integralmente il percorso delle somme trasferite.