Ladri messi in fuga dai proprietari, "non è giusto dover vivere barricati in casa"

Le telecamere del sistema di sorveglianza della villa li hanno immortalati mentre, con il volto coperto da passamontagna, stavano cercando di introdursi nella proprietà.

Il racconto

Erano da poco passate le 21. I cani hanno iniziato ad abbaiare come impazziti e le immagini delle telecamere, appunto, hanno svelato il motivo ai proprietari.

Che poco prima che i ladri tentassero di scavalcare il cancello, si sono fatti trovare nel piazzale. “Muniti di ‘idonei strumenti di difesa’ hanno fatto sì che immediatamente si dileguassero”. Il racconto del tentato assalto e dei malviventi messi in fuga è stato fatto su Facebook dall’avvocato Marco Brusco, che ha anche pubblicato alcuni scatti dai video delle telecamere.

Commentando: “Certo non è giusto dover vivere barricati nella propria casa ……. Mala tempora currunt!”.

Le reazioni

Una testimonianza, quella dell’avvocato Brusco, che ha suscitato tante attestazioni di vicinanza, ma anche indignazione da parte di persone che magari si sono trovate a dover vivere esperienze simili o che comunque ritengono fondamentale poter garantire la sicurezza dei propri familiari, messa a repentaglio da malviventi privi di scrupolo, sicuri di sé al punto da tentare di introdursi in casa altrui incuranti della presenza dei proprietari. Che in questo vaso hanno avuto la prontezza, il coraggio ed anche le dotazioni per poter impedire l’assalto.

Altri casi di furti e tentate intrusioni

Ma non si è trattato del solo allarme a Perugia, nella stessa serata, per tentativi di furti in villa o negli appartamenti. Episodi che continuano a creare allarme e senso di frustrazione.