Cinzia Fabrizi (ex FdI e ora al Misto) Marco Cecconi (FdI), Claudio Fiorelli (M5S), Orlando Masselli (referente territoriale di Vannacci), Roberto Pastura (FdI) e Guido Verdecchia (FI ma formalmente nel Misto), sono questi i nomi dei consiglieri che hanno firmato dal notaio Cirilli per la richiesta di dimissioni dal consiglio comunale di Terni. L'iniziativa è nata dal centrodestra per far cadere l’esecutivo di Palazzo Spada che, come noto, vive una crisi di maggioranza. Di firme ce ne vorrebbero però 17 per dare la spallata a Bandecchi che intanto se la ride e parla di 'figura di merda'. “Poco coraggio – ha commentato Bandecchi in un video – sarebbe stato meglio se le avessero consegnate in Comune. Faccio appello agli altri consiglieri ad andare a firmare così andremo tutti a casa e torneremo a lavorare”. Lo sberleffo arriva puntuale dopo l'oggettivo flop, almeno per il momento, dell'iniziativa politica.

Le donne di AP, accuse e rivalse. Gambini “Infami e vigliacchi”

Intanto non si placa la guerra tra Alternativa Popolare e i dissidenti; ad accendere la contesa questa volta sono due donne: la capogruppo di 'Per Terni' (ai quali aderiscono i dissidenti che hanno aperto di fatto la crisi), Marina Severoni e la consigliera Maria Elena Gambini. Proprio quest'ultima è intervenuta a difesa del sindaco con una nota al vetriolo: “La raccolta di firme dal notaio promossa da destra e sinistra per interrompere il mandato del sindaco Bandecchi - dichiara la consigliera comunale Maria Elena Gambini - mostra il volto peggiore della politica: una politica senza contenuti, senza una proposta per Terni e pronta a giocare una partita di potere sulla pelle della città.

È infame e vigliacco tentare di far cadere un’amministrazione senza avere il coraggio di presentarsi ai cittadini con un progetto alternativo. Non si spiega che cosa si vuole fare per Terni, non si indica una strada diversa: si punta soltanto a spodestare il sindaco. Il fine sembra essere la conquista del potere per sé, non il bene della città”.

La Severoni smaschera la Gambini “Anche tu eri con noi”

Alle dure parole della Gambini non si è fatta attendere la risposta della Severoni che ha 'smascherato' la consigliera rispetta a una sua iniziale volontà di aderire ai dissidenti: “Ribadisco la mia scelta e quella di altri tre consiglieri, che incontravi, come fautrice del gruppo Con Bandecchi per Terni, con prospettive comuni, e che alla fine hai scelto di non abbracciare più e di non portare a termine, pur condividendole (sono le tue parole), tirandoti indietro, per motivazioni che personalmente preferisco non menzionare. Potrai dirle tu, se vorrai. Non accetto questo comunicato che hai diffuso, semplicemente, perché non attinente ai fatti, e al decorso degli eventi. L’alternativa alla politica da perseguire, la stavamo elaborando e la dichiaravamo nella formazione del nuovo gruppo di maggioranza Con Bandecchi per Terni. Ricordi? Il resto è ormai acqua passata, e aggiungo, cronaca, da annoverare negli annali storici della nostra, mia, amata città.

Ritengo, come consigliere eletto e presidente eletto della Seconda Commissione Consiliare del Comune di Terni, che posso certificare ciò che ho appena dichiarato”.

Maggioranza paracadute

In attesa di nuovi eventi Bandecchi va avanti ed è deciso a non mollare, grazie anche a una ‘maggioranza paracadute’ che riesce a trovare sempre un modo per stare al suo posto. Qualche consigliere che dà una mano c’è sempre e, una volta qua e una là, alla fine il modo per portare a casa il risultato si trova sempre. Non è dato sapere fino a quando durerà questa situazione di emergenza, anche perché le mosse delle opposizioni, ad ora, non hanno prodotto grandi risultati se non qualche foto suggestiva. Al momento, ad esempio, ci si aspetterebbe qualche azione del PD che, tra tutte le forze di opposizione, è forse quella che ha mostrato meno muscoli (se non a parole). Magari in via Mazzini si sta studiando qualche mossa che potrebbe rompere gli indugi. Magari.