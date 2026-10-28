​La notizia della scomparsa del dottor Cesare Spadoni ha iniziato a diffondersi in città con commozione e riservatezza: Foligno e il mondo sanitario umbro perdono un punto di importante punto di riferimento. Il medico aveva 76 anni ed è deceduto ieri a seguito di una lunga malattia che lo aveva colpito.

In qualità di medico di medicina generale ed internista, per oltre quarant’anni aveva dedicato una vita alla cura e al sostegno dei suoi pazienti.

Una lunga carriera la sua: per tredici anni medico condotto nella zona montana di Foligno, a Verchiano; quindi “medico della mutua” nel lontano 1976, fino alla pensione raggiunta 2020. Dopo la pensione ha continuato il suo impegno nella Società Italiana Scienze Mediche, in cui nel 2025 ha rivestito un ruolo nel Collegio dei Probiviri.

Originario di Spoleto, era il fratello della nota imprenditrice Ada Spadoni Urbani dell’azienda Urbani Tartufi, nonché ex sindaco di Scheggino ed ex consigliere regionale e senatrice di Forza Italia e più recentemente assessore alla Cultura e allo Sviluppo del Comune di Spoleto.

Numerosi e messaggi di cordoglio da amici, conoscenti e dal fronte medico sanitario.