Trenta lavoratori senza stipendi da maggio, senza previdenza e assistenza sanitaria integrativa. Per questo la Uiltec dell’Umbria ha proclamato lo sciopero alla San Rocco Vetro Srl, San Rocco Glass Srl e Glass Service Società cooperativa di Bastia Umbra. Lo sciopero è stato proclamato il 27 ottobre, per tutti i turni di lavoro, e andrà avanti finché l’azienda non darà risposte sui temi posti dal sindacato.

“Riteniamo inaccettabile - spiega la segretaria generale Uiltec Umbria, Doriana Gramaccioni - questa situazione venutasi a creare, nella quale l’azienda ha ignorato istanze e comunicazioni ogni volta che gli veniva posto il tema di stipendi e trattamenti dei dipendenti. Nello specifico, infatti, l’ultima retribuzione pagata per intero, come da busta paga, risale al mese di maggio 2026. Da giugno 2026 ad oggi sono stati pagati solo tramite acconti che di fatto creano problematiche dal punto di vista patrimoniale e personale alle lavoratrici ed ai lavoratori, condizione aggravata dalla situazione socio economica dell’attuale momento storico.

Sussistono mancati versamenti fondi previdenziali e assistenza sanitaria integrativa e c’è un mancato versamento del rimborso 730/2026 e quanto altro dovuto dall’azienda in forza dei CCNL applicati e delle normative vigenti. Mancano anche corrette relazioni sindacali”. La Uiltec dell’Umbria chiede dunque un intervento affinché questa situazione possa essere sanata quanto prima.



