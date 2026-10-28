Tre arresti tra Perugia e Citerna, diverse quantità di sostanze stupefacenti sequestrate e oltre 4.400 euro in contanti recuperati. È il bilancio dei controlli effettuati nel fine settimana dai Carabinieri del Comando Provinciale di Perugia nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di droga. Due interventi hanno interessato il capoluogo umbro, tra il territorio comunale e la zona della stazione ferroviaria di Fontivegge, mentre il terzo si è svolto a Citerna, dove una perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di hashish, marijuana, materiale per il confezionamento delle dosi e denaro contante.

A Perugia, un 18enne è stato arrestato con l’ipotesi di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e per la fuga pericolosa dopo non essersi fermato all’alt dei militari. Il giovane, alla guida di un’autovettura, avrebbe tentato di sottrarsi al controllo accelerando e dando inizio a un inseguimento di circa due chilometri, durante il quale avrebbe effettuato manovre rischiose per gli altri utenti della strada. Nel corso della fuga avrebbe anche lanciato fuori dal veicolo un contenitore, recuperato successivamente dai Carabinieri e risultato contenere 12 involucri termosaldati con 7,38 grammi di cocaina.

La perquisizione personale e del mezzo ha inoltre consentito di trovare 695 euro in contanti. Il giovane è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale, su disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica di Perugia, in attesa del rito direttissimo.

Un secondo arresto è stato eseguito nella zona di Fontivegge, dove un 40enne avrebbe tentato di scappare a piedi alla vista dei Carabinieri della Stazione di Perugia-Fortebraccio, supportati dalla Squadra di intervento operativo dell’8° Reggimento Carabinieri “Lazio”. Ne è nato un breve inseguimento, conclusosi con il raggiungimento e il blocco dell’uomo.

Durante la fuga, il quarantenne si sarebbe disfatto di un contenitore nel quale i militari hanno trovato sei involucri termosaldati con 7,62 grammi di marijuana. La successiva perquisizione personale ha permesso di recuperare un’ulteriore dose da 1,33 grammi della stessa sostanza e 105 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio. La droga e il denaro sono stati sequestrati. L’arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, che ha disposto nei confronti dell’uomo il divieto di dimora in Umbria.

Il terzo intervento ha riguardato Citerna, dove i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Città di Castello sono intervenuti dopo alcune segnalazioni dei cittadini relative a una presunta attività di spaccio nel centro cittadino. I Carabinieri hanno fermato un 24enne appena uscito da un’abitazione, trovato in possesso di una modica quantità di hashish.

Gli accertamenti si sono quindi concentrati sull’immobile riconducibile a un 19enne. La perquisizione personale e domiciliare ha portato al rinvenimento di circa 50 grammi di hashish, altrettanti di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 3.600 euro in contanti. Droga, strumenti e denaro sono stati sottoposti a sequestro.

Al termine delle formalità di rito, il 19enne è stato posto agli arresti domiciliari. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Le tre operazioni rientrano nell’attività di controllo del territorio condotta dai Carabinieri per contrastare la diffusione e lo spaccio di sostanze stupefacenti nel Perugino e nell’Alta Valle del Tevere.