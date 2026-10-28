Norcia, il card. Bassetti presiede la preghiera per i dieci anni dal terremoto | Il punto sulle Chiese

Venerdì 30 ottobre prossimo in vari centri della Valnerina ci saranno celebrazioni per il decennale del terremoto. L’arcidiocesi di Spoleto-Norcia propone una preghiera vespertina alle ore 17.00 nella Basilica di S. Benedetto a Norcia presieduta dal card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo emerito di Perugia-Città della Pieve, già presidente della Conferenza episcopale italiana che in questi dieci anni è stato nelle zone ferite dal sisma varie volte “come Pastore sollecito per il suo popolo”: si è fatto vicino con paternità al Vescovo e ai preti, alla popolazione e alle istituzioni.

Il punto sulle chiese

A dieci anni dal terremoto del 2016, prosegue il percorso di ricostruzione delle chiese danneggiate nell’Arcidiocesi di Spoleto-Norcia. Sono 362 gli edifici di culto colpiti dal sisma: alcuni sono crollati completamente, altri hanno subito crolli parziali, mentre altri ancora sono rimasti in piedi, ma con danni consistenti.

Ad oggi, sono 48 le chiese riaperte al culto in Valnerina e nella Valle Spoletina, mentre sono 42 i cantieri attualmente in corso. Tra questi figurano la concattedrale di Santa Maria Argentea a Norcia, la collegiata di Santa Maria della Visitazione a Cascia, le chiese di Sant’Ansano e del Sacro Cuore a Spoleto e l’abbazia di Sant’Eutizio a Preci. Altre 49 chiese si trovano, invece, nella fase di progettazione.

L’obiettivo dell’Arcidiocesi è quello di restituire almeno una chiesa a ogni comunità, comprese quelle più piccole, affinché ciascun territorio possa ritrovare un luogo di preghiera e di incontro. Con la riapertura degli edifici di culto torneranno anche le opere d’arte che vi erano custodite prima del sisma, testimonianze preziose della fede e della devozione delle generazioni passate.

L’ultima chiesa a essere restituita al culto è stata quella di San Luca, nella frazione di San Luca di Montefalco, riaperta lo scorso 17 ottobre.

La cripta della Basilica di San Benedetto si arricchisce di nuove opere

In occasione del decimo anniversario del terremoto, è stata ulteriormente abbellita anche la cripta della Basilica di San Benedetto a Norcia. Nell’abside sono stati collocati tre elementi di particolare significato spirituale: al centro, un crocifisso donato da don Luciano Avenati; ai lati, le icone di San Benedetto e Santa Scolastica, realizzate da Tiziana Pieruz, di Sant’Ambrogio di Torino, e donate dall’arcivescovo.

Un intervento che contribuisce ad arricchire uno dei luoghi simbolo della spiritualità benedettina, restituendogli bellezza e valore attraverso opere che esprimono la fede e la devozione della comunità.

A Norcia, il ritrovamento nelle sacrestie della concattedrale

Un momento particolarmente significativo si è vissuto lo scorso 21 ottobre, quando mons. Boccardo, accompagnato dal pievano don Maurizio Erasmi, dal collaboratore don Melchior Erram, cpps, e da don Luciano Avenati, si è recato nelle sacrestie della concattedrale di Santa Maria Argentea a Norcia.

Questi ambienti, rimasti inaccessibili a causa delle macerie della chiesa e degli edifici adiacenti, custodivano ancora oggetti e paramenti risalenti al periodo precedente al sisma del 30 ottobre 2016. Una volta entrato, l’arcivescovo ha potuto constatare il buono stato di conservazione degli antichi e moderni paramenti liturgici e delle diverse suppellettili.

Tra i manufatti conservati spicca lo splendido piviale con l’effigie della Madonna della Misericordia, titolare del Duomo. Con questo prezioso paramento, mons. Alberto Giuseppe Scola, vescovo di Norcia dal 1960 al 1972, partecipò al Concilio ecumenico Vaticano II.

Il ritrovamento rappresenta un’importante testimonianza della storia religiosa e artistica del territorio e restituisce alla memoria della comunità oggetti che hanno attraversato generazioni, sopravvivendo anche alla devastazione del terremoto.

Le parole di Boccardo

«Il decennale, tuttavia, non può ridursi a una commemorazione di quanto abbiamo vissuto, né a un bilancio, per quanto necessario, delle opere realizzate e di quelle ancora da completare. Deve diventare soprattutto un’occasione per guardare avanti, rinnovando quella tenacia che appartiene alla storia e all’identità delle popolazioni della Valnerina. Una tenacia che, nel corso dei secoli, ha permesso di superare prove difficili, di ricostruire case e chiese, di custodire tradizioni e di dare forma a comunità capaci di riconoscersi in una storia condivisa. La memoria del terremoto non ci chiede soltanto di ricordare, ma di scegliere come vogliamo abitare il futuro. Ci chiede di trasformare la solidarietà di quei giorni in un impegno quotidiano, la tenacia delle nostre comunità in una responsabilità condivisa, la speranza in un’opera concreta. Le ferite del 2016 non sono tutte rimarginate e la ricostruzione non è ancora conclusa. Ma proprio per questo non possiamo permetterci di cedere alla stanchezza o di considerare inevitabile ciò che può e deve essere cambiato. La sfida dei prossimi anni sarà fare in modo che i territori feriti dal sisma non siano soltanto luoghi nei quali si torna a vivere, ma luoghi nei quali sia possibile scegliere di restare, mettere radici e progettare il domani.

Speciale del settimanale La Voce. Il n. 38 del settimanale La Voce dedica all’anniversario del sisma uno speciale di due pagine, con contributi dell’arcivescovo Renato Boccardo, di don Luciano Avenati (che dieci anni fa era parroco dell’Abbazia di S. Eutizio), del commissario alla ricostruzione Guido Castelli, di Pietro Iambrenghi (nursino che racconta la sfida di non darla vita allo spopolamento).