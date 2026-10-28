La Procura della Repubblica di Spoleto ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo per indagare sulla morte del giovane ventenne Rogert Ajdini, schiacciato dal rullo compressore che nella mattinata di ieri stava utilizzando in località Santa Cristina nel territorio di Valtopina.

Disposta anche l’autopsia sul corpo del ragazzo, allo stesso tempo il pubblico ministero Alessandro Tana ha prontamente disposto il sequestro giudiziario del mezzo per effettuare accertamenti tecnici su eventuali guasti o possibili anomalie meccaniche.

La magistratura vuol vederci chiaro per delineare i contori della vicenda e individuare – se esistenti – eventuali responsabilità o eventuali violazioni di norme della sicurezza sul lavoro.

La tragedia è avvenuta ieri mattina intorno alle 8.30 in un cantiere stradale tra i monti di Valtopina verso la frazione di Santa Cristina in cui si stanno sistemando alcune strade: alla guida del rullo compressore c’era per l’appunto il ventenne Rogert Ajdini, originario dell’Albania e residente a Trevi con la sua famiglia. Il cantiere era stato affidato dal Comune di Valtopina ad una nota ditta di pavimentazioni stradali di Foligno.

Immediati i tentativi di soccorso anche con l’impiego di ‘Nibbio’ il servizio di elisoccorso regionale, intervenuti sul posto anche mezzi del 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri della Compagnia di Foligno. I soccorritori hanno tentato di tutto ma le ferite riportate si sono purtroppo rivelate fatali.

Per ricostruire le dinamiche dell’accaduto, al sopralluogo hanno partecipato anche tecnici dell’Asl. Al momento le ipotesi sono quelle di un improvviso cedimento del terreno o forse una manovra d'emergenza finita male, che ha portato a far precipitare il mezzo pesante in una profonda scarpata, schiacciando così il giovane alla guida.

La notizia ha fatto ben presto il giro dei social, e messaggi di cordoglio sono arrivati sia dalle amministrazioni comunali di Valtopina che di Trevi, molti amici e conoscenti della famiglia hanno voluto esprimere vicinanza e sostegno alla famiglia, particolarmente conosciuta dalle comunità locali.

Il ragazzo era tra l’altro un giocatore della Trevana Calcio e numerosi messaggi social sono comparsi in rete da parte di amici e sportivi, esprimendo profondo cordoglio e chiedendo che venga fatta piena luce sulla vicenda.