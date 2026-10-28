Estorsioni e intimidazioni ai commercianti del centro, tre in carcere

Una scia di condotte violente, minacce e pretese estorsive che per mesi hanno ricoperto d'ombra il centro storico di Gubbio ed i suoi dintorni. Nelle prime ore della mattinata (28 ottobre), i carabinieri locali – affiancati dai colleghi di Gallipoli – hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Perugia su richiesta della Procura di Perugia.

I tre indagati sono stati rintracciati ed arrestati nei territori di Gubbio e Nardò (Lecce) e scortati nelle rispettive case circondariali. Due di questi sono i fratelli già condannati - e fino a poco a fa ai domiciliari in Puglia - per la violenza sessuale consumatasi in piazza 40 Martiri nel settembre 2025. Il terzo arrestato in queste ore, anch'esso pugliese, era invece residente nella città dei Ceri.

Le accuse: estorsioni, violenze e droga

L'ordinanza giunge a coronamento di un'articolata attività investigativa avviata nel marzo 2025 dai carabinieri di Gubbio e coordinata dalla Procura perugina. Un'indagine sviluppata attraverso intercettazioni, pedinamenti e riscontri sul campo che hanno permesso di ricostruire un quadro indiziario pesante.

I reati contestati a vario titolo vanno dall'estorsione aggravata alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, fino a lesioni personali aggravate, violenza privata, danneggiamento e furto in concorso.

Il clima di terrore tra commercianti e residenti

Secondo l'ipotesi accusatoria, i tre avrebbero posto in essere reiterati atti intimidatori nei confronti di commercianti, cittadini ed imprenditori locali. L'obiettivo era forzare la consegna di somme di denaro o pretendere beni e consumazioni gratis negli esercizi commerciali del centro storico.

Tra le varie condotte finite sotto la lente degli inquirenti figura proprio anche l'episodio notturno di danneggiamento e violenza sessuale avvenuto nel settembre 2025 ai danni di due ragazzi e per il quale due dei tre indagati - originari di Nardò - erano già ai domiciliari.