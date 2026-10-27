Si spera ancora con cauto ottimismo: sono ancora ore concitate per i lavoratori della Serafini Srl e Srf che lo scorso 19 ottobre hanno ricevuto la comunicazione shock della sospensione dell'attività delle aziende per effetto del dispositivo di una sentenza del Tribunale di Terni relativa a una presunta costituzione di una super società, legata al fallimento della Serafini Umberto Distribuzione Freschi S.r.l nel 2024.

Obiettivo esercizio provvisorio

Dopo i vertici con il presidente della Provincia e sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, e l'apertura del 'tavolo di crisi' in Prefettura lo scorso 23 ottobre, nella tarda sera di oggi si è concluso un ulteriore e fondamentale incontro tra la proprietà di Valentino Serafini e il curatore Paolo Sebastiani. L'obiettivo è quello di ottenere l'esercizio provvisorio che, almeno nel breve tempo, metterebbe al sicuro il futuro di 60 famiglie che sono state raggiunte improvvisamente dalla notizia della sospensione dell'attività delle aziende.

Serafini-curatore, incontro positivo

Secondo quanto può anticipare Tuttoggi l'incontro sarebbe stato positivo, con tutta la prudenza del caso. Il curatore si è infatti mostrato disponibile a mediare con il giudice fallimentare per ottenere l'esercizio provvisorio e, nella giornata di domani 28 ottobre, verrà depositata ufficialmente l'istanza al Tribunale. La formalizzazione del documento è accompagnata da un cauto ottimismo da parte della proprietà che, a Tuttoggi, ha dichiarato che “sembra ci siano spiragli positivi per ottenere quanto ci eravamo prefissi. Il curatore ha mantenuto gli impegni presi nell'ambito del vertice in Prefettura e il documento verrà depositato nella giornata di domani, con un leggero slittamento fisiologico della timeline. Quello che ci sta a cuore è la tutela dei nostri dipendenti e riuscire nei tempi più rapidi possibili a risolvere la questione”.

Sindacati e scenari

Proprio i lavoratori attendono con ansia la decisione del giudice fallimentare che, una volta acquisita la sostanziosa documentazione, rispetterà il criterio cardine della celerità legata alla tutela della continuità aziendale per non disperdere il valore dei beni e tutelare i posti di lavoro a rischio. Sul fronte sindacati sembra che al momento non ci sia un'azione coordinata delle varie sigle che stanno incontrando i lavoratori per spiegare quali potrebbero tutti gli scenari possibili.

Esercizio provvisorio concesso

Se il giudice dovesse accogliere l'istanza di esercizio provvisorio, i lavoratori continuerebbero a lavorare sotto la direzione del curatore e gli stipendi sarebbero prededucibili, cioè pagati con priorità assoluta rispetto ai vecchi debiti aziendali.

Esercizio provvisorio respinto

Qualora il giudice non dovesse decidere per l'accoglimento della richiesta, quello che tutti scongiurano, lo scenario prevederebbe o la sospensione dei contratti, con i rapporti di lavoro che rimarrebbero sospesi ex lege, in attesa delle decisioni del Curatore; o il subentro o recesso del curatore; o il licenziamento, situazione che darebbe ai lavoratori il diritto a richiedere l'indennità di disoccupazione (NASpI) e le indennità previste dalla liquidazione giudiziale.