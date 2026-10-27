Lo spirito di Assisi: pregare, dialogare, costruire la pace

“Alla fine di questa serata straordinaria, dopo tre giorni di dialogo e pieni di speranza, scambiamoci ora un segno di pace”. Sono le parole con cui Bartolomeo invita i rappresentanti delle varie religioni all’abbraccio che simboleggia il momento clou della tre giorni dello Spirito di Assisi, il cui quarentennale cade quest’anno.

“In questi 40 anni abbiamo pregato, sognato e lavorato per un mondo più fraterno e senza guerra. Abbiamo sperimentato la forza storica della preghiera. Abbiamo visto cadere il Muro di Berlino e tanti muri che dividevano il mondo da generazioni. Abbiamo visto guerre che si prolungavano da anni chiudersi con accordi di pace. Abbiamo visto ridursi il terribile armamento nucleare. E’ diventato più evidente l’anelito dei popoli usciti dal Secondo Conflitto mondiale, che chiedevano: ‘Mai più la guerra’”, l’incipit del messaggio consegnato ai giovani.

L’APPELLO CONSEGNATO AI GIOVANI

Questi alcuni passaggi del testo: “Il mondo oggi soffre per mancanza di dialogo e di visioni: questo mette a rischio le più grandi conquiste dell’umanità e la salvaguardia della terra. Non possiamo lasciare che il mondo ceda definitivamente alla logica della guerra e del conflitto nelle relazioni internazionali. Con la forza debole dei credenti, a nome dell’umanità, ripetiamo con le nostre parole l'appello degli antichi profeti: trasformiamo le armi e le spese per gli armamenti in acqua, cibo, scuola, lavoro, aria pulita, città vivibili per tutte le generazioni, cure accessibili a tutti. (...) Non moltiplichiamo nei cuori e alle frontiere quei muri che impediscono di vedere l’altro come fratello, come sorella. Ricordiamocelo: solo la pace è la vera cura dalla paura, disarma i cuori con il dialogo, ci fa riconoscere in tutti i popoli i tratti della stessa umanità. Basta con le guerre! Basta con la cultura della guerra, scegliamo la creatività del dialogo e l’audacia della pace, per guarire il mondo dalla malattia della guerra e ridurre i conflitti sociali. Chiediamo di rinunciare al culto della forza e alla pedagogia della paura e del sangue, che fa confondere la linea tra bene e male: anestetizza il senso di umanità e favorisce la cultura di morte. È ora di riabilitare la pace. Che ogni luogo di culto e di preghiera diventi casa di pace e solidarietà umana! Le religioni offrono quello che hanno ricevuto da Dio: l’amore, la sapienza, il valore della vita, la conoscenza delle debolezze umane, il perdono. Sono sempre più consapevoli che i popoli hanno un destino comune. Perché nessuno si salva da solo, neanche le nazioni. Scegliamo per una cultura e una pedagogia della non violenza e del dialogo. Nessuna guerra è santa. Mai la guerra può essere fatta in nome di Dio! Sì, solo la pace è santa. Voglia l’Onnipotente concedere al mondo il dono preziosissimo della Pace di cui l’umanità ha oggi bisogno come non mai”.

IL MESSAGGIO DEL PAPA

Questo il messaggio di Papa Leone XIV: “Dobbiamo ricostruire ovunque la pace, non preparare altre guerre! La guerra non può mai essere fatta in nome di Dio! Per noi credenti, «combattere in nome della religione significa, in realtà, colpire la religione stessa» (Magnifica humanitas, 223). Non c’è nessuna guerra santa: solo la pace è santa!”.

“Per questo - ha aggiunto il Santo Padre - la strada iniziata ad Assisi nella comune ricerca della pace è, prima di tutto, la via della preghiera. La preghiera può sembrare debole di fronte alle potenze del mondo, ma è la forza umile dei credenti. Ci rivolgiamo a Dio che dona la pace: tocchi il cuore di chi vuole la guerra e il terrorismo. E non dimentichiamolo: non si prega mai invano!”.

“La preghiera - ha detto ancora il Pontefice - è scuola di dialogo con Dio, con le persone e con tutte le creature. Pensiamo a San Francesco, di cui abbiamo celebrato l’ottavo centenario della morte. Il mondo ha bisogno di dialogo. Il cammino di Assisi impegna i leader religiosi a far crescere il clima di dialogo tra i fedeli e nella società, perché al linguaggio dell’arroganza si sostituisca quello della pace, del negoziato, della comprensione. Questo potrà «allontanare gradualmente l’umanità dalla spirale della violenza» (ibid., 221)”.

Quindi, l’esortazione di Papa Leone XIV: “Fratelli e sorelle, le nostre preghiere ottengano da Dio la desiderata pace per tutti i Paesi del mondo! Egli faccia di noi strumenti disarmati della sua pace. «Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio!» (Mt 5,9)”.

I MESSAGGI DEI LEADER

Prima del Santo Padre e dopo la preghiera nei vari luoghi di Assisi a seconda dei propri credo, a prendere la parola in piazza il vescovo di Assisi, monsignor Felice Accrocca. Alle sue spalle e alle spalle dei leader, il pannello - originale, ma restaurato - del 1986: “Chiamato dalla Provvidenza a succedere al vescovo che guidò il giovane Francesco, sento che è mio compito oggi intensificare gli sforzi affinché la città serafica diventi sempre più un laboratorio di pace, per esser fedele all’esempio di colui che – ‘munito solo dello scudo della fede’ – si recò disarmato davanti al Sultano al-Malik al-Kamil e da lui ‘fu onorevolmente accolto’. Il giorno 27 di ogni mese la nostra Chiesa locale, in continuità con lo “Spirito di Assisi” invita anche le altre fedi religiose a pregare per la pace”, un passaggio del suo discorso. Dal vescovo anche due passaggi “locali”: “Ritengo degno di nota - le sue parole - il fatto che proprio in Assisi l’Università di Perugia, in titolo congiunto con l’Università Cattolica di Lione, avvierà un corso di laurea in ‘Processo di pace, coinvolgimento dell’opinione pubblica, attività di sensibilizzazione, cultura ed etica’. Al tempo stesso, c’è il desiderio di realizzare, sin dall’estate prossima, campi di volontariato e di preghiera in favore dei ragazzi dell’Istituto Serafico: far condividere l’esperienza, oltre che a giovani del nostro territorio, a ebrei e palestinesi insieme, così come a russi e ucraini, a hutu e tutsi e quindi a tanti altri di tutte le latitudini del mondo attraversate da tensioni interetniche finalmente uniti per fare del bene, costituisce infatti una semina importante al fine di combattere i germi di odio sistematicamente seminati da coloro che dalle tensioni e dalle guerre traggono i loro sporchi guadagni, piccoli, grandi o enormi che siano”.

A seguire Touch Sarith, venerabile Monaco Buddista e presidente del Dhammaraingsei Buddhist Association: Quarant’anni fa ero ad Assisi quando sua Santità Papa Giovanni Paolo II riunì qui tutti i leader delle religioni (....) oggi sono qui convintamente perché spero che lo spirito di Assisi continui a svolgere un ruolo di primo piano, con il sostegno di tutti i leader religiosi del mondo, finché ogni forma di guerra distruttiva sia definitivamente sradicata e il nostro pianeta possa trasformarsi in un giardino, consentendo a tutti i popoli di vivere insieme nella pace e nell’armonia come fratelli e sorelle”.

Koko Kondo, giapponese sopravvissuta al bombardamento atomico di Hiroshima, ha ricordato di “aver conosciuto la sofferenza della guerra quando ero soltanto una bambina. Per questo porto nel cuore tutti i bambini che ancora oggi vivono sotto le bombe, nella paura e nel dolore. Oggi mi rivolgo a voi, giovani: dove noi adulti abbiamo fallito, vi prego, non arrendetevi. Costruite voi un mondo in cui nessuno debba più conoscere gli orrori della guerra. Un mondo di pace”.

Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio: “Lo spirito di Assisi - un passaggio del suo discorso - è dialogo anche in tempi di guerra, amicizia anche in tempi di scontro di civiltà. La nostra invocazione di pace è disarmata: perché solo chi è disarmato può disarmare, ci ha detto il card. Zuppi. Questa non è una debolezza ma una forza. Il dialogo per la pace manifesta una convinzione forte: con la pace tutto è possibile, mentre con la guerra tutto è perduto. Il fatto più rilevante cui abbiamo assistito in questi quarant’anni è che lo spirito di Assisi ha dissociato le religioni dalla guerra, proteggendole da ogni deriva estremista attraverso un rinnovato rapporto tra di loro, libero da pregiudizi e dal peso del passato”.

Dopo il Papa, l’intervento musicale di Frida Bollani Magoni, seguito dalla lettura dell’appello da parte di Giorgia Gaudenzi, una giovane della Comunità di Sant’Egidio, e la consegna del documento ai bambini. Infine l’accensione della parola e il gesto di pace.