Vince malattia e attraversa Stretto di Messina a nuoto, premiata Simona Nunzi

“L'amministrazione comunale a Simona Nunzi, donna straordinaria e atleta di indomito coraggio. Con la forza della volontà e la passione per lo sport, ha superato le prove più aspre della vita, trasformando la guarigione da una grave malattia nel punto di partenza per una nuova e straordinaria impresa. Simbolo luminoso di resilienza, speranza e rinascita, esempio altissimo di come non vi sia traguardo irraggiungibile per chi custodisce la forza di lottare e di credere nella vita”.

Questa è la motivazione impressa nella targa ufficiale che il sindaco Luca Secondi ha consegnato stamattina (27 ottobre) nella sala consiliare a Simona Nunzi, 51 anni, tifernate, “campionessa” nella vita e nello sport, protagonista di una bella e commovente storia a lieto fine culminata con una impresa da primato.

Al termine di un lungo percorso e dopo aver combattuto con una malattia ed esserne uscita con coraggio e determinazione grazie alle cure e alla collaborazione tra gli ospedali di Città di Castello e Perugia, Simona ha deciso di mettersi alla prova affrontando a nuoto lo stretto di Messina. Oltre 4 km di bracciate in un tempo significativo, un’ora e 12 minuti, che gli hanno ridato il sorriso e tanta voglia di vivere stretta in un abbraccio liberatorio del marito Alessandro Barelli e dei figli Riccardo e Chiara.

Un’impresa resa possibile grazie a continui allenamenti in acqua, in piscina e al mare con il coach Francesco Serafini e il tecnico Daniele Meotti per la parte atletica. Questa mattina familiari, amici e colleghi di lavoro hanno condiviso con Simona una giornata memorabile. Con lei anche le sorelle dell’Istituto Sacro Cuore (dove presta servizio da alcuni anni) guidate dalla madre superiora, suor Daniela Littamè e dall’amica Daniela Salacchi, responsabile dei Servizi demografici del Comune, che ha letto un commovente messaggio di affetto ed amicizia.

“Le cure, la preghiera, la vicinanza e l’affetto della mia famiglia, delle persone che mi vogliono bene e lo sport, hanno consentito di vincere la mia battaglia. Oggi è il giorno più bello della mia vita, grazie a tutti voi”, ha esclamato Simona Nunzi al termine della cerimonia, che il sindaco Luca Secondi ha definito come “orgoglio di una intera comunità”.