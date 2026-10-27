Chiusura AFT San Giustino sabato e prefestivi “Duro colpo ai servizi sanitari”

Un nuovo fronte di scontro politico sulla sanità territoriale investe l'Altotevere. A partire dal 1° novembre, l'Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT) di San Giustino non sarà più operativa nelle giornate di sabato e nei prefestivi.

A denunciare con durezza il provvedimento è Corrado Belloni, consigliere comunale della Lega a San Giustino, che punta l'indice contro la Regione Umbria, accusando l'esecutivo guidato dalla presidente Stefania Proietti di “penalizzare la comunità locale tagliando i servizi primari”.

“Promesse tradite e tasse aumentate”

Secondo l'esponente del Carroccio, la decisione di sospendere il presidio nel fine settimana rappresenta “un’ennesima penalizzazione per l'Altotevere”, in netto contrasto con i recenti rincari fiscali deliberati dall'amministrazione regionale: “Un milione e 200mila euro destinati alla sanità privata solo di recente, Irpef e tasse aumentate fino al 2029, ma per risparmiare si pensa di chiudere l'AFT di San Giustino il sabato e nei prefestivi. Parliamo di un presidio fondamentale, soprattutto per un territorio come il nostro, dove tra San Giustino e Citerna mancano già 11 medici. Avevo già lanciato l'allarme a luglio, ma nessuno si è mosso. Se siamo arrivati a questo punto, anche l'amministrazione comunale deve prendersi le sue responsabilità per l'inerzia dimostrata”.

La differenza tra AFT e Guardia Medica

Belloni ci tiene a precisare il ruolo chiave svolto finora dall'AFT nella fascia oraria del sabato e dei prefestivi (dalle 8 alle 14), chiarendo come le sue funzioni non siano affatto sovrapponibili a quelle della Continuità Assistenziale (ex guardia medica):

Continuità Assistenziale: interviene esclusivamente per necessità sanitarie urgenti e non differibili;

Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT): assicura le tipiche prestazioni della medicina di famiglia, inclusa la prescrizione di farmaci per terapie continuative, le richieste di esami diagnostici e le visite specialistiche.

Toglierne l'operatività nel fine settimana rischia, secondo il consigliere leghista, di scaricare un ulteriore disagio sulle fasce più fragili della popolazione, a partire da anziani e famiglie, già alle prese con le carenze di organico della medicina generale e con i tempi dilatati delle liste d'attesa.

L'appello al sindaco Veschi

Richiamando le promesse elettorali della Presidente Proietti su una sanità pubblica “più forte, accessibile e vicina ai cittadini”, Belloni definisce il taglio un “clamoroso tradimento” degli impegni presi, chiamando in causa direttamente le istituzioni locali per un'azione di contrasto immediata: “Rivolgo un appello al sindaco Stefano Veschi: faccia sentire la propria voce e si opponga con fermezza a questo ulteriore impoverimento dei servizi sanitari. Non possiamo accettare che San Giustino e Citerna continuino a essere considerati territori di serie B, sui quali scaricare il peso dei tagli e delle inefficienze”.