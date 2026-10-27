Spaccio e detenzione di cocaina, 30enne rintracciato e arrestato

Deve scontare una condanna definitiva ad un anno e 9 mesi di reclusione per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato rintracciato e arrestato dagli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Foligno nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio.

Durante i pattugliamenti e i numerosi posti di blocco effettuati lungo le principali arterie viarie, in particolare nelle zone di Borroni e Sant’Eraclio, gli agenti del Commissariato folignate hanno identificato 82 persone e controllato 49 veicoli.

Proprio nel quartiere di Sant’Eraclio i poliziotti hanno rintracciato il 30enne. Dai riscontri effettuati nella banca dati è emerso a suo carico un ordine di carcerazione pendente, disposto a seguito di una sentenza di condanna definitiva per episodi di detenzione e spaccio di droga.

Le indagini condotte in precedenza avevano consentito di accertare le responsabilità del giovane per sette distinte cessioni di cocaina ad altrettanti acquirenti, oltre alla detenzione di ulteriori 50 grammi della medesima sostanza.

Al termine delle formalità di rito negli uffici del Commissariato, gli agenti hanno scortato il 30enne presso la Casa Circondariale di Spoleto, dove sconterà la pena residua di un anno e nove mesi di reclusione.